Parookaville 2023 - Party-Fotos vom zweiten Festival-Tag

Impressionen zu Parookaville am Samstag 22. Juli 2023 in Weeze (NRW, Niederrhein). Mit insgesamt 225.000 Besuchern im Jahr 2022 gehört es zu den größten Festivals in Europa. Parookaville ist bekannt für sein Showkonzept, bei dem das Festival als eigene Stadt inszeniert wird. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services