Parookaville 2023 - Tickets im Vorverkauf: Termin steht fest

Weeze. Parookaville-Fans können bald Tickets für die siebte Ausgabe vom 21. bis 23. Juli 2023 ordern. Bislang war das Festival jedes Mal ausverkauft.

Der Ticketverkauf für das Festival Parookaville 2023 startet am 2. Oktober um 12 Uhr. Das gaben jetzt die Veranstalter bekannt. Die siebte Ausgabe von Parookaville ist für das Wochenende vom 21. bis 23. Juli 2023 geplant.

Weitere Details zum Verkaufsstart gibt es bisher nicht - so sind auch die Preise für die Tickets noch nicht bekannt. Bislang waren alle sieben Ausgaben des Festivals Parookaville auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Weeze ausverkauft. So kamen in diesem Jahr täglich 75.000 Bürgerinnen und Bürger in die fiktive Festivalstadt.

Parookaville-Fans konnten Wünsche für Festival 2023 äußern

Die Planungen für das Line up von Parookaville 2023 laufen bereits. So gab es in den letzten Tagen eine Umfrage, bei der die Fans ihre Lieblingskünstler und Wünsche für das nächste Jahr nennen konnten. Weiterhin wurde abgefragt, welche Bühnen und Festival-Tage ihnen am besten gefallen haben und wie sie zu dem "nicht elektronischen" Musik-Part stehen, zu dem diesmal Acts wie Kasalla, Mia Julia, Finch, Blümchen und Oli P. gehörten.

An anderer Stellle konnte man bereits einen Eindruck gewinnen, wer bei den Parookaville-Fans hoch im Kurs steht. So gab es zusätzlich auch eine Umfrage bei Facebook: Hier nannten die Kommentaren unter anderem besonders häufig Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Martin Garrix, W&W und Hardwell als Wünsche für Parookaville 2023 genannt.