Parookaville: Camper feiern sich warm - trotz kurzem Schock

Weeze. Parookaville 2023: Mehrere Zehntausend Camper tanzten bei der Pre-Party in Weeze - ein Zwischenfall sorgte für einen kurzen Schrecken.

Einige Stunden warteten viele Fans des Festivals Parookaville bereits vor dem Eingang des Campingplatzes, als um 8 Uhr - und damit zwei Stunden früher als angekündigt - der Einlass startete. Die Felder füllten sich schnell und wer am Nachmittag mit Bollerwagen und schwerem Gepäck nach einem freien Plätzchen suchte, brauchte schon viel Glück, um noch eine Lücke zwischen den Zeltbauten zu entdecken.

Mehrere Zehntausend der 45.000 Camper waren bereits am Donnerstag angereist - die Pforten zur fiktiven Party-Stadt öffnen sich allerdings erst am Freitag. Da blieb erstmal einige Zeit, um es sich genütlich zu machen. Während einige ihre Zelte schmückten, mussten andere etwas Geduld in der Schlange vor dem überdimensionalen Penny-Markt zeigen. Hier deckten sie sich mit Getränken und frischen Fleisch ein, das dann direkt auf den mitgemachten Grills landete.

Parookaville-Camper ließen es erstmal langsam angehen

Zum Nachmittag wummerten an vielen Ecken immer mehr Bässe aus den mitgebrachten, leistungsstarken Boxen. Einige vergnügten sich dazu bei Trinkspielchen wie Bier-Pong, andere chillten in ihren Liegestühlen. "Wir waren schon um 3 Uhr nachts hier, um einen guten Platz zu bekommen - dafür sind wir jetzt erstmal platt und lassen es langsam angehen", erzählte Mike (23) aus Dortmund.

Die Helfer von Parookaville schossen nach Schichtende ein gemeinsames Foto. Foto: Ingmar Kreienbrink

Mit der Einstellung schien er nicht alleine zu sein, denn obwohl bereits die ersten DJs auf dem Penny Tower sowie auf den zwei Bühnen in der Desert Valley auflegten, blieb es dort auffällig leer. Erst am frühen Abend füllte es sich vor der Campingplatz-Bühne, denn dann startete mit dem Kölner David Puentez einer der beliebtesten DJs bei Parookaville: "Bei der Pre-Party spürt man die Vorfreude auf das Festival", sagte Puentez im Interview mit der Redaktion.

DJ David Puentez reagierte sofort, als es einen Notfall im Publikum gab und unterbrach seinen Auftritt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Notfall im Festival-Publikum schockt kurzzeitig DJ und Gäste

Und tatsächlich brachte er die Camper durch seinen mitreißenden House-Sound auf Trapp, bis der DJ auf einmal den Regler am Mischpult runterzog und die Musik verstummte. Da brauche jemand Hilfe in der Menge sagte Puentez ins Mikro. Der DJ beobachtet stets die Reaktionen des Publikums hatte prompt die Situation als erster erkannt. Security und Sanitäter wurden fix in die Richtung dirigiert, wo offenbar jemand auf dem Boden lag.

Dem DJ und vielen Gästen war der Schrecken anzusehen... - doch nach wenigen Minuten bangen Wartens stand ein Mann mit Hilfe eines Sanitäters vom Boden auf. Leicht wankend gab es den Daumen hoch Richtung David Puentez, der völlig erleichtert wieder die Musik startete. Jetzt gab es am Campingplatz kein Halten mehr und sein Nachfolger Le Shuuk konnte sich wenig später über ein feierwütiges Publikum freuen.

Vor der Bühne am Parookaville-Campingplatz wurde es am Abend bei der Pre-Party voll. Foto: Ingmar Kreienbrink

W&W brachten die Wüste von Parookaville zum Glühen

Gleichzeitig startete in der Desert Valley der eigentliche Höhepunkt der Pre-Party. Das niederländische Duo W&W gehört seit Jahren zu den Top-Acts bei dem Weezer Festival. Erneut brachten sie durch ihren impulsiven EDM-Sound die Wüste von Parookaville zum Glühen - selbst ein kurzer Regenschauer tat der Stimmung keinen Abbruch. Als die DJs das Kommando zum gemeinsamen Hüpfen gaben, war sie wieder zu spüren - die typische, euphorische Atmosphäre von Parookaville.

Aber noch müssen sich die Party-Fans eine Nacht gedulden, bis sich um 14 Uhr endgültig die Pforten zur Party-Stadt Parookaville öffnen. Dann können die täglich ingesamt 75.000 Gäste aus über 40 Ländern auch die neue Mainstage von vorne sehen – das ist bei Parookaville stets ein besonderer Moment für die Festival-Fans.

Für diese Parookaville-Fans kann die Party starten. Foto: Ingmar Kreienbrink

Line up von Parookaville 2023 mit Kygo und The Chainsmokers

Zum Line up der Parookaville-Hauptbühne gehören am Freitag internationale Stars wie Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso sowie Steve Aoki. Aber auch auf den anderen Bühnen tummeln sich nationale und internationale Stars wie Topic, Kungs, Fisher, Joel Corry, Alok und ATB.

Am Samstag und Sonntag folgen die weiteren Headliner Kygo, The Chainsmokers, Hardwell, Felix Jaehn, Scooter, Timmy Trumpet, OIiver Heldens sowie Afrojack. Insgesamt treten bei der siebten Ausgabe von Parookaville über 300 Künstlerinnen und Künstler auf.

