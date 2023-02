Weeze. Bei Parookaville 2023 gehören zwei Weltstars erstmals zum Line up. Auch auf Alle Farben wartet eine besondere Premiere. Mehr Infos gibt es hier.

Zahlreiche Stars der internationalen DJ-Szene haben sich bereits als Bürger in der Party-Stadt Parookaville eingetragen. 2023 stoßen zwei weitere Weltstars erstmals zum Line up des Weezer Festivals. Der Norweger Kygo kann zahlreiche Welthits wie "Higher Love" und "If Ain't Me" vorweisen und füllt ganze Stadien mit seinen Shows. Am Parookaville-Sonntag wird der 31-Jährige dem Publikum vor der Mainstage zeigen, dass er nicht nur als Produzent sondern auch als DJ zu glänzen vermag.

Der Name Alok dürfte manchem Musik-Fan auf den ersten Blick nicht zwingend etwas sagen. Schaut man einmal auf die Club- und "Bass House"-Produktionen des Brasilianers, entdeckt man einige bekannte Songs. Zudem wurde er bei der Leser-Wahl des DJ Mag in den vergangenen drei Jahren jeweils unter die Top5 der weltweit beliebtesten DJs gewählt.

Joel Corry kehrt 2023 nach Parookaville zurück

Alok wird am Freitag auf Bills's Factory auftreten. Die zweitgrößte Bühne wird erneut von dem Radiosender 1Live präsentiert. Dorthin kehrt der Brite Joel Corry zurück, der nach seiner Parookaville-Premiere 2022 im Interview mit der Redaktion schwärmte: "Das war eines meiner Highlights in diesem Sommer. Die Bühne ist aufregend, das Publikum geht ab, die Atmosphäre war perfekt."

Parookaville-Stammgäste sind mittlerweile die Belgier Dimitri Vegas & Like Mike. Ihre energiegeladenen EDM-Sets gehören jährlich zu den Höhepunkten des Festivals auf dem ehemaligen Militärflughafen - die Brüder gehen am Freitag auf der Mainstage an den Start. Ebenfalls heiß her gehen wird es bei den Psy-Trance-Duo Vini Vici. Die Israelis gehören am Samstag zu der Headliner-Riege des Festivals.

Parookaville 2022 - Eindrücke aus der Festivalstadt Parookaville 2022 - Eindrücke aus der Festivalstadt

Premiere für Alle Farben bei Parookaville 2023

Der Berliner Alle Farben hat die Stimmung von Parookaville 2022 aus Sicht vieler Gäste auf den Punkt gebracht: "Die Leute feiern, als gäb es kein Morgen", sagte der DJ im Interview mit der Redaktion. Nach einigen umjubelten Auftritten auf Bill's Factory steht für Alle Farben in diesem Sommer ein Wechsel an: Es geht am Sonntag auf die Mainstage von Parookaville. Passend dazu hat der DJ in den letzte Monaten an seinem Sound gefeilt und einige festival-taugliche Songs produziert wie kürzlich "Freedom".

Weitere neue Acts im Line up von Parookaville 2023 sind Dr. Peacock, D-Block & S-te-Fan, Rooler, Kayzo, Slander sowie Klangkuenstler. Bereits im vergangenen Jahr gab der Veranstalter bekannt, dass unter anderem Steve Aoki, Timmy Trumpet, Felix Jaehn, Hardwell, Lari Luke, Finch und David Puentez in Weeze auftreten werden. Zudem werden von Dienstag bis Donnerstag täglich weitere Acts für das Festival bekannt gegeben.

Die Show darf beim Festival Parookaville nicht zu kurz kommen. Foto: Lars Heidrich

Einige Ticket-Kategorien für das Festival sind ausverkauft

Bislang waren alle sieben Ausgaben des Festivals Parookaville ausverkauft. 2022 kamen täglich 75.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Einige Ticket-Kategorien sind für 2023 bereits ausverkauft: alle VIP-Kategorien, Tages-Visa für den Samstag, das Caravan-Camping und einige Angebote mit Unterkünften. Erhältlich sind aktuell noch Tages-Visa für Freitag und Sonntag, das Kombi-Ticket Freitag/Samstag sowie die "Full Weekend Visa" mit und ohne Camping. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Parookaville 2022 - Die besten Kostüme und Outfits Parookaville 2022 - Die besten Kostüme und Outfits

