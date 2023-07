Parookaville: Wir verlosen ein Tipi inklusive vier Tickets!

Weeze/Essen. Parookaville ist ausverkauft. Ihr wollt trotzdem dabei sein? Gerne! Wir verlosen für Dich und Deine drei Freunde ein Tipi mit Eintrittskarten.

25.000 Besucherinnen und Besucher werden zum Parookaville-Festival im niederrheinischen Weeze erwartet. Auch 2023 ist es wieder ausverkauft, der Vorverkauf beendet. Doch wenn Sie am 21. bis zum 23. Juli wollen, können Sie mit ein bisschen Glück dabeisein! Wir verlosen für Sie und drei Ihrer Freude ein „Comfort Tipi“ im Base Camp – inklusive der vier Eintrittskarten für das gesamte Festival.

Mit sechs Metern Durchmesser bietet das wasserfeste Zelt auch bei Regen eine Menge Platz. Neben dem Eintritt erhalten Sie zudem zwei Parktickets. Ausgestattet ist das Tipi mit vier Feldbetten, vier Stühlen und einem kleinen Tisch – alles auf einem stabilem PVC-Boden.

Parookaville: „Eine verrückte Party!“

Bei den Fans steigt die Vorfreude auf das große Festival in Weeze von Tag zu Tag. Bereits zum fünften Mal steht Afrojack im Line up des Festivals. „Parookaville ist eine verrückte Party“, beschrieb Afrojack das Festival im Interview mit der Redaktion. Der Grammy-Preisträger ist Headliner am Festival-Sonntag auf der Mainstage.

Parookaville: Auch 2023 ist das Festival in Weeze erneut ausverkauft. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Am Freitag steht der Schwede Alesso als Headliner auf der Mainestage. Er war bereits 2015 – also bei der Parookaville-Premiere – mit dabei. Dieses Jahr können sich die Fans auf ein stimmungsvolles und energiegeladenes DJ-Set freuen. Auf der zweitgrößten Bühne – der Bills Factory – stehen an dem Festival-Wochenende unter anderem Scooter, David Puentez, Finch und Kasalla. Puentez freut sich auf den Auftritt in Weeze und verspricht: „Es wird auf jeden Fall sehr wild.“

Einen der emotionalsten Momente in der bisherigen Parookaville-Geschichte kreierte 2017 der niederländische Act Showtek, der dem wenige Tage zuvor verstorbenen „Linkin Park“-Sänger Chester Bennington gedachte. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher sangen den Klassiker „In The End“ und sorgten mit Showtek für Gänsehaut. Die DJs sind für die Mainstage am Sonntag gebucht und sind damit auch 2023 wieder beim Parookaville dabei.

