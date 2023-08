San Hejmo 2023: Cro spielt unveröffentlichten Song in Weeze

Weeze. Cros Auftritt war eines der großen Highlights bei San Hejmo 2023 in Weeze. Mit dabei waren Gäste auf der Bühne und Handstände. So lief die Show.

Als einer der Highlight-Acts beim San Hejmo Festival 2023 hat Cro den ersten Tag mit einem großen Auftritt abgerundet. Besonders war dabei seine Bühnen-Performance und die Zuschaueranimation. Das gab es zu sehen.

Cro bringt unveröffentlichten Song zu San Hejmo mit

Die Messlatte für Cro war schon relativ hoch. Direkt zuvor hatte Marteria die Mainstage beim San Hejmo Festival 2023 in Weeze gerockt und die Festivalbesucher in Feierlaune gebracht. Für "den Mann mit der Pandamaske" aber kein Problem. Gewohnt lässig stolzierte er über die Bühne bei San Hejmo und rappte sowie sang sich mit den Zuschauern durch seine große Auswahl an Songs.

Seinen mehr als einstündigen Auftritt startete Cro mit dem Hit "Hi Kids". Zu diesem Zeitpunkt war der Bereich um die Mainstage bereits komplett voll. Am ersten Festival-Tag zog er die vielleicht größte Zuschauerzahl an. Nach und nach präsentierte er alte und auch neuere Songs, spielte mit der hervorragenden Stimmung und ließ immer wieder das Publikum seine Strophen zu Ende singen.

Auch ein Fast-Sturz über einen der vielen Verstärker auf der Bühne machten ihm nichts aus. "Ich sehe schon kaum noch was", sagte er scherzhaft und rappte weiter. Ein Highlight war auch ein unveröffentlichter Song, den Cro spontan zum Besten gab, auch wenn der Titel unbekannt blieb. Damit tat er es Marteria gleich, der an Tag eins ebenfalls einen noch nicht veröffentlichen Song spielte.

Die Zuschauer bei San Hejmo 2023 strömten in Scharen zum Cro-Auftritt am ersten Tag. Foto: Lard Heidrich / FUNKE Foto Services

Gäste und Handstände bei San Hejmo: Zuschauer feiern Cro-Auftritt

Die zahlreichen Zuschauer feierten frenetisch jedes seiner Lieder und sangen im Chor, vor allem Hits wie "Du", "Traum" oder auch "Easy", mit. Cro erwiderte das mit regelmäßigen "Ich liebe euch"-Rufen.

Cro holte während des Auftritts auch noch Gäste auf die Bühne. Sänger "Majan", der am Freitag selbst schon aufgetreten war, und Rapper "Badchieff" sangen und rappten zusammen mit Cro einige seiner Songs, woraufhin die Zuschauer noch mehr ausrasteten. Doch als wäre das nicht bereits genug, rief Cro spontan das Publikum auf, einen Handstand zu probieren. "Wer einen schafft, darf auf die Bühne kommen", rief er hinterher. Gesagt, getan und einige Momente später standen zwei Frauen aus dem Publikum mit Cro für einige Lieder auf der Bühne. Auch er selbst ließ sich Handstände auf der Bühne nicht nehmen.

Das er sich seine Freiheiten nahm, wurde spätestens dann klar, als er während eines Liedes die Bühnenseite der beiden verbundenen Mainstages wechselte und sich die Zuschauer in einer großen Masse von links nach rechts und anschließend zurück drehten. Auch mit Showeinlagen geizte er nicht und ließ sich zum krönenden Abschluss unter dem Jubel der Leute an zwei Seilen in die Luft heben. Dabei spielte sein Hit "Unendlichkeit", bei dem das Festivalvolk nochmal so richtig loslegte.

San Hejmo in Weeze: Hier gibt es weitere Informationen

