San Hejmo 2023: Mehrheit des Festival-Publikums war weiblich

Weeze. Die Band Von Wegen Lisbeth kritisierte das männlich dominierte Line-up. Unter den Gästen waren Frauen in der Mehrzahl. Das ist für 2024 geplant.

Rund 27.000 Fans feierten am zweiten Festival-Tag beim San Hejmo. Beim Auftritt von Apache 207 gab es Zwischenfälle.

Mitorganisator Bernd Dicks wirft einen Blick auf die Festivalzahlen und zieht ein Résumé.

Der Termin für die dritte Edition des San-Hejmo-Festivals im Sommer 2024 steht bereits fest.

Zwei gigantische Hände, zum Himmel geöffnet, als wollten sie prüfen, ob es regnet – montiert auf Schiffscontainer mit gelben „San Hejmo“-Lettern. Sie empfingen die Gäste des „Heiligen Zuhause“ auch am zweiten Tag auf dem Festivalgelände. Doch abgesehen von kurzen Schauern am Samstagmittag schien die Sonne auf die riesigen Fingerspitzen in Weeze. Und schon jetzt steht fest: Nächstes Jahr wird es eine weitere Ausgabe des San-Hejmo-Festivals geben.

San Hejmo 2023 in Weeze San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nachdem bereits am Freitagabend Marteria und Cro mit noch neuen, unveröffentlichten Songs begeisterten - und "der Mann mit der Maske" Handstände auf der Bühne gemacht hatte, wurde am Samstag neben Top-Acts wie Tom Gregory, Sportfreunde Stiller, Von Wegen Lisbeth, Rin oder Sido vor allem der Auftritt von Chartstürmer Apache 207, fieberhaft erwartet - der jedoch der wegen zwei Zwischenfällen im Publikum unterbrochen werden musste.

San Hejmo 2023 in Weeze: 27.000 Gäste allein am Samstag

„Wir sind sehr glücklich“, sagt Mitorganisator Bernd Dicks im Blick auf die Besucherzahlen. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 20.000 Gäste, in diesem Jahr hingegen allein am Freitag 23.000 und am Samstag 27.000. „Spannend fand ich, dass es sehr viele Ladies gab“, sagt Dicks. Er nennt einen weiblichen Anteil von 56 Prozent unter den Besucherinnen und Besuchern.

Die Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth hatte der Redaktion vor ihrem Auftritt auf dem San Hejmo 2023 in Weeze ein Interview gegeben. Foto: Gesa Born

Einige Stimmen hatten hingegen den geringen Frauenanteil des Line-ups kritisiert. Unter anderem die Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth wies auf der Mainstage darauf hin: "Nur Boybands und nur wenige Boybands hier. Vielleicht könnte man das im nächsten Jahr ändern." Bei ihrem Auftritt spielten sie einen Song aus dem Jahr 2016, ließen das Titelgebende Wort jedoch aus, da es diskriminierend gegenüber Frauen sei und baten auch ihre Fans: "Das Wort wollen wir nicht mehr sagen, nehmt stattdessen einfach irgendein anderes."

Von Wegen Lisbeth beim San Hejmo: "Spielen Songs, die uns selbst wichtig sind"

Vor seinem Auftritt verriet Matthias Rhode, Mitglied der Band Von Wegen Lisbeth im Interview mit der Redaktion: "Uns ist es wichtig, dass wir auch Songs spielen, die uns selbst wichtig sind. Da können auch langsamere Lieder dazugehören, die sich auf einem Festival sonst keiner wünschen würde." Eine gute Zeit zu haben, hieße nicht zwingend, dass man "strahlend herum zu tanzen." Es könne auch heißen, von einem Song berührt zu sein.

Ganz anders als bei dem entspannten Auftritt von Von Wegen Lisbeth, bei dem es sich einige Fans auf dem Boden vor der Mainstage im Schneidersitz gemütlich gemacht hatten, war die Stimmung bei Sido, später am Abend. Hier lag Testosteron in der Luft. So machte der Rapper beispielsweise in vulgärer Sprache ironische Anspielungen auf Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, dem vorgeworfen wird, zwischen und nach Konzerten Sex mit jungen Frauen gehabt zu haben, die zuvor für ihn gecastet worden seien.

Sido beim San Hejmo 2023: Spiel mit Erwartungen der Fans

Seinen kompletten Auftritt über, spielte Sido zudem mit den Erwartungen der Fans, ob er einen bestimmten Song mit obszönem Titel aus seinen Anfangsjahren spielen würde. Als er ihn dann tatsächlich anstimmte, grölten die Fans mit. "Sido ist einfach eine Legende", sagte Nico (27) vom Niederrhein, der diesen Moment besonders gefeiert habe.

Richtig Stimmung war zeitgleich zum Auftritt von Sido vor der Partybühne zu spüren, wo Team Rhythmus Gymnastik aus Köln das Publikum - ähnlich wie bei einem Aerobic-Kurs - ins Schwitzen brachten. Die halbnackten Bandmitglieder erzeugten Stimmung durch viel Publikums-Animation, unter anderem zum Kölschen Klassiker "Nie mehr Fastelovend" von Querbeat.

Team Rhythmus Gymnastik aus Köln brachten beim San Hejmo 2023 ihr Publikum vor der Party-Bühne ins Schwitzen. Foto: Gesa Born

Voll war es auch schon früher am Samstag bei Tom Gregory, der mit Radio-Ohrwürmern wie "Never Let Me Down" begeisterte - aber auch bei Sportfreunde Stiller, die zwischendurch "I Want It That Way" von den Backstreet Boys spielten und den Auftritt stimmungsvoll mit ihrem Song "Ein Kompliment" beendeten.

San Hejmo 2023 in Weeze: Cloudy June muss bei Regen auftreten

Den Auftakt auf der Mainstage hatte am Samstag Cloudy June gemacht. Die Sängerin aus Berlin, mit bürgerlichem Namen Claudia Terry Verdecia, hatte es nicht nur ohnehin schon schwer mit dem für Festival-Verhältnisse frühen Auftritts-Termin - der Platz vor der Bühne blieb auch deshalb verhältnismäßig leer, weil es zu diesem Zeitpunkt regnete. Es wurden jedoch Regen-Capes verteilt und einige Fans feierten trotzdem weiter.

Doch das schlechte Wetter hielt nicht lange an, schon im frühen Samstagnachmittag schien schon wieder die Sonne auf das Festival-Gelände am Airport Weeze. Die im Durchschnitt 26 Jahre alten Festival-Gäste ließen sich vor den 30 Quadratmeter großen Murals im „Urban Art District“ fotografieren, wo Kunstwerke, unter anderem des ukrainischen Künstlers Sasha Korban aus der Region Donezk oder der deutsch-pakistanischen Künstlerin Jasmin Siddiqui alias Hera zu sehen waren.

San-Hejmo-Festival-Wald: Geeigneter Ort für Selfies

Ein geeigneter Selfie-Ort war auch der Festival-Wald, in dem eingestrickte Alltagsgegenstände der Gruppe "Dorfmasche" aus Neukirchen-Vluyn - auch genannt die "Strick-Omis" - zu sehen waren. Hier konnten Gäste auch selbst kreativ werden und eigene Wegweiser-Schilder mit ihren Sehnsuchtsorten beschriften. Auf über 400 Schildern waren Orte wie "Köllefornia", "Kanada" oder "Weeze" zu lesen.

Über 400 Sehnsuchts-Wegweiser haben Festival-Gäste beim San Hejmo 2023 bemalt. Foto: Gesa Born

„Wir haben mit der zweiten Edition von San Hejmo eine fantastische Entwicklung genommen", resümiert Festival-Planer Bernd Dicks. "Das Line-Up, das Areal voller Kunst und Inspiration, das neue Camping – alles hat bestens funktioniert und unseren Bewohner:innen super gefallen." Wer sich direkt fürs nächste Jahr Tickets sichern will, hat ab sofort zum Sonderpreis die Chance dazu - denn der Termin für die dritte Edition steht bereits fest: Am 16. und 17. August 2024 kehrt San Hejmo zurück an den Niederrhein. Ob Materia auch zum dritten Mal in Folge dabei sein wird? "Der hätte wahrscheinlich am liebsten eine Dauerkarte", scherzt Bernd Dicks.

