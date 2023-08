San Hejmo 2023: Party-Fotos vom ersten Festival-Tag

Rund 50.000 Festival-Gäste feiern beim San Hejmo 2023 in Weeze.

Weeze. San Hejmo, das „Heilige Zuhause“ ist nach Weeze zurückgekehrt. Unser Fotograf Lars Heidrich hat viele Bilder vom ersten Festival-Tag gemacht.

Das "Heilige Zuhause" ist an den Niederrhein zurückgekehrt. Zum zweiten Mal findet das San-Hejmo-Festival statt, diesmal – anders als bei seiner eintägigen Premiere im vergangenen Jahr – an zwei Tagen, inklusive Camping. Rund 50.000 Festival-Fans werden insgesamt auf dem Gelände neben dem Airport Weeze erwartet. San Hejmo will als Multigenre-Festival überzeugen, mit Stars aus Hip-Hop, Pop und Elektro, wie Apache 207, Die Fantastischen Vier, Materia, Provinz, Sportfreunde Stiller oder Tokio Hotel.

Doch San Hejmo ist viel mehr als ein Musikfestival. Es ist darüber hinaus auch ein Hotspot für urbane Kunst, Kreativität und Street Food aus aller Welt. Rund einhundert Kunstwerke sind auf dem gesamten Gelände zu entdecken. Aus haushohen Murals, meterlangen Graffiti-Wänden, Installationen und Ausstellungstürmen entsteht eine riesige Open Air Gallery. "Wir wollen, dass man sich da drei Tage lang echt zu Hause fühlt", sagt Mitorganisator Bernd Dicks. "Man soll ein Wochenende lang frei drehen, den Alltag vergessen und richtig Party machen."

San Hejmo 2023: Die Bilder vom ersten Festival-Tag

Unser Fotograf Lars Heidrich hat viele Bilder vom ersten Festival-Tag von San Hejmo 2023 gemacht:

San Hejmo 2023 in Weeze San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Lesen Sie auch:

Viele weitere Texte rund um das Festival San Hejmo finden Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Festivals