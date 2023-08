San Hejmo: Einblicke in die verschiedenen Camping-Bereiche

Weeze. Beim San Hejmo sind die Musik-Genres so vielfältig wie die Zeltplatz-Bedürfnisse: Hier gibt es auch Bereiche für Green Camping und Special Needs.

Zum ersten Mal findet das San-Hejmo-Festival in Weeze inklusive Camping statt.

Die Veranstalter testen ein neues Konzept mit fünf Camping-Bereichen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Wir haben uns in den Camping-Bereichen umgeschaut.

Yoga, Bier Pong und verrückte Party-Deko. Links spielt eine Gruppe Flunky Ball mit Bierdosen, rechts schminken sich zwei junge Frauen für den Festival-Abend. Zum zweiten Mal findet das San Hejmo in Weeze statt – zum ersten Mal inklusive Camping. Von den rund 50.000 Gästen übernachten etwa 10.000 vor Ort. Doch die Ohrwürmer der Fans, die tief in die Nacht in ihre Zelte kriechen, dürften unterschiedlich sein. Denn im Vergleich zu seinem größeren Festival-Bruder Parookaville, bei dem es ausschließlich Elektro zu hören gibt, vereint das San Hejmo gleich drei Musikgenres: Hip Hop, Pop und Elektro.

San Hejmo 2023 und Camping: Verschiedene Bereiche für individuelle Bedürfnisse

Die Vielfalt des im Durchschnitt 26 Jahre alten Publikums zeigt sich auch in den verschiedenen Campingplatz-Bereichen, die nach individuellen Bedürfnissen unterteilt sind: Da gibt es neben dem regulären Camp auch ein Wohnmobil-Camp, ein Green Camp, einen Bereich extra für Freundeskreise und einen für Special Needs.

Es sei so etwas wie ein Testballon, sagt Bernd Dicks, Planer sowohl des San-Hejmo- als auch des Parookaville-Festivals: "Das San Hejmo ist das einzige Festival in dem Musiksektor in NRW, das sich so viel Mühe gibt, was die verschiedenen Campingplätze angeht." Und bereits an den Verkaufszahlen habe man eine große Nachfrage nach dem neuen Camping-Konzept erkennen können.

San Hejmo 2023: Entspannung und Müllvermeidung im Green Camp

So hat beispielsweise Ileana (33) aus der Nähe von Köln das Green Camp ausgewählt, "um nachts ein bisschen mehr Entspannung zu haben". Von den Veranstaltern wird dieses Camp für Leute empfohlen, die auf ein gewisses Maß an Ruhe und Sauberkeit achten. Während man im regulären Camp mit einer ständigen Geräuschkulisse rechnen muss, soll das Green Camp laut Veranstalter ein rücksichtsvoller Ort sein, an dem man auf seine Zeltnachbarinnen und -nachbarn achtet, und in dem Musikboxen nachts verboten sind.

Tatsächlich sei es "im Großen und Ganzen schon ruhiger" im Green Camp, sagt Ileana, die das Konzept schon vom Rock-Am-Ring-Festival kenne. Nur, wenn man beim San Hejmo sein Zelt am Rand zum regulären Camp habe, so wie sie, dringe die Lautstärke von drüben herüber. Den größten Unterschied zum regulären Camping-Bereich sehe sie aber in der Sauberkeit: "Das ist schon etwas anderes hier, als vor dem Festival-Penny-Supermarkt."

Zelte, die Gäste nach dem San-Hejmo-Festival nicht wieder mitnehmen wollen, können sie spenden - und zur dafür vorgesehenen Recycling-Station gebracht werden. Foto: Gesa Born

Tatsächlich verpflichten sich die Camperinnen und Camper im grünen Bereich nur selbst dazu, den Müll zu vermeiden. Eine Kontrolle gibt es nicht. Die Veranstalter weisen darüber hinaus darauf hin, Zelte nicht als Abfallprodukt zu betrachten, sondern diese nach Festivalende wieder mitzunehmen, um sie wieder zu verwenden - oder die Zelte in einer der dafür vorgesehenen Recycling-Stationen abzugeben. Bei der Müllpfandstation finden Festival-Gäste außerdem einen Wertstoffhof, an dem rund um die Uhr Müll entsorgt werden kann. Für jeden vollen Müllsack erhält man einen Pfand von zehn Euro zurück.

San Hejmo 2023 in Weeze: Viele Paare und gemischte Altesgruppen im Wohnmobil-Camp

Während im regulären Camp und im Green Camp überwiegend Freundesgruppen gemeinsam campen, finden sich im Wohnmobil-Camp auch viele Paare. Auch die Altersgruppen sind gemischter. Das bestätigt Max, der mit seiner Freundin Lisa und dem befreundeten Pärchen Naomi und Lukas angereist ist. Die Vier sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. "Von ganz jung bis zur alteingesessenen Gruppe von Herren, die sogar zuvor auf dem Parookaville waren und ihr Riesenzelt und ihren Biercamper stehen lassen durften", sei in diesem Camping-Bereich jedoch alles vertreten, sagt Max.

Mit ihrem Camper und dem Zelt haben es sich die Vier auf ihrer 75m² großen Parzelle gemütlich eingerichtet. In den Abendstunden leuchtet eine bunte Lichterkette. "Die Stimmung ist super", sagt Max. Zwar habe am Donnerstag nach Anreise erst noch der Strom gefehlt, "der kam dann aber gegen Mittag, und seitdem stimmt alles". Musikalisch schlage ihr Herz an diesem Festival-Wochenende am meisten für Materia, Alligatoah, Cro, Sido, Hbz, Vize und Technoclash.

Übrigens: Wer mit dem Freundeskreis zelten möchte, aber von den Anreisezeiten her zeitlich flexibel sein will, für den empfiehlt sich das Friendship Camp. Hier bekommt man auf 50m² eine fest reservierte Parzelle mit Platz für sechs Personen – oder 100m² mit Platz für zwölf Personen. Der Vorteil: Die An- und Abreise einzelner Freundinnen und Freunde ist jederzeit möglich.

Eigener Camping-Bereich für Special Needs beim San Hejmo Festival in Weeze

Für alle, die ein möglichst barrierefreies Festival genießen möchten, gibt es das Special Needs Camp. Das Camp ist nahe am Festival und an der großen Johanniterstelle gelegen, die in allen möglichen Belangen hilft. Hier können beispielsweise elektrische Rollstühle aufgeladen und Medikamente gekühlt werden. Zudem kann ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson beantragt werden.

San Hejmo 2023 in Weeze San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Vom Special Needs Camp hat man auch direkten Anschluss an die Behindertentoiletten und -duschen. Um zu vermeiden, dass die barrierefreien Toiletten von allen Besucherinnen und Besuchern verwendet werden, würden diese verschlossen, sagt Mitorganisator Bernd Dicks: "Das Sanitärpersonal wird die Türen dann für dich öffnen. Sprich sie dazu einfach an."

Weitgehende Barrierefreiheit auf dem San-Hejmo-Festival-Gelände in Weeze

Beim Parookaville habe man die Erfahrung gemacht, dass Personen, die Special Assistance benötigen, nicht genau wussten, wer für sie Ansprechpartner sei, so Dicks: "Sie standen an irgendeinem Info-Point und wussten nicht, wo sie ihre Medikamente kühlen können." So sei die Idee des Special Needs Camps bei San Hejmo entstanden.

Das Festival-Gelände ist weitgehend barrierefrei. Die Mainstage ist beispielsweise auf Beton gebaut, und es gibt spezielle Parkplätze. Die meisten Wege sind durch daraufgebaute Holzbretter befestigt. "Klar, es ist immer noch irgendwo ein Acker dazwischen", sagt Dicks. "Wir werden sicherlich nicht jede Unebenheit beseitigen können. Wir haben jedoch das Möglichste getan und wollen versuchen, das Festival so inklusiv wie möglich zu gestalten."

Keine Dixi-Klos: So sind die Toiletten beim San Hejmo 2023 in Weeze

Zwischen den einzelnen Bereichen gibt es keine Schranken. Gäste aus dem Wohnmobil-Camp beispielsweise können also ohne Probleme auch das Green Camp besuchen. Spätestens beim Toilettenzelt jedoch sollte man sich über den Weg laufen. Denn sowohl auf dem Festival als auch auf dem Campingplatz gibt es ein großes Toilettenzelt, mit wassergespülten Unterdrucktoiletten: "Wir versuchen komplett auf Dixi-Klos zu verzichten", sagt Dicks.

Bei Parookaville musste eine Toiletteninsel zwischenzeitlich geschlossen werden, weil sie so verschmutz war. Und leider gibt es auch beim San Hejmo einige Gäste, die über ähnliche Probleme klagen: "Über die Hälfte der Toiletten ist so langsam verstopft", sagt Tabea (28) gegen Mittag am Festival-Samstag. Das sei aber aber tatsächlich ihr einziger Minuspunkt: "Ansonsten ist alles super, die Leute sind alle super nett und die Stimmung ist entspannt."

Tabea (28) und Lara (24) haben ihr Zelt bei San-Hejmo-Festival im regulären Camp aufgeschlagen. Foto: Gesa Born

Die Duschen haben warmes Wasser und kosten einen Festival-Token (entspricht 4,50 Euro). Für VIP-Gäste sind die Duschen kostenlos. An der großen Duschinsel gibt es Steckdosen zum Haareföhnen, Rasieren oder um kurz das Smartphone aufzuladen. Die Veranstalter empfehlen trotzdem, Power-Banks mitzunehmen. Es gibt auch Power-Stations, die gemietet werden können - eine Box, die man mit zum eigenen Zelt nehmen kann.

San Hejmo 2023: Was kostet das Camping in Weeze?

Ein 2-Tages-Ticket + Camping kostet 239 Euro . Hiermit hat man Zugang zum Festivalgelände am Freitag und Samstag und zur Camping Area.

. Hiermit hat man Zugang zum Festivalgelände am Freitag und Samstag und zur Camping Area. Ein VIP-2-Tages-Ticket + Camping kostet 449 Euro . Damit hat man Zugang zur exklusiven VIP-Area an der Hauptbühne. Dort gibt es kostenlos Drinks, Burger, Pommes, W-Lan und vieles mehr. Außerdem profitiert man unter anderem von einem Fast-Lane Check-in am Festivaleingang und zur Camping Area, gratis Schließfächern und kostenlosen Duschen.

. Damit hat man Zugang zur exklusiven VIP-Area an der Hauptbühne. Dort gibt es kostenlos Drinks, Burger, Pommes, W-Lan und vieles mehr. Außerdem profitiert man unter anderem von einem Fast-Lane Check-in am Festivaleingang und zur Camping Area, gratis Schließfächern und kostenlosen Duschen. Green Camp, Friendship Camp oder Wohnmobil Camp können als

entsprechende "Add-Ons" dazugebucht werden.

Weitere Artikel rund um San Hejmo 2023 in Weeze:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Festivals