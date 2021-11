Festival San Hejmo San Hejmo – Neues Musik-Festival von Parookaville-Team am Airport Weeze geplant

Weeze. Am Airport Weeze feiert mit San Hejmo am 20. August ein einzigartiges Showkonzept-Festival für Livemusik Premiere. Dahinter steckt das Parookaville-Team.

Die Hoffnung bei den Musik-Fans ist groß, dass es 2022 endlich wieder einen einigermaßen regulären Festival-Sommer geben kann. Nach zwei Jahren Durststrecke hofft die Weezer „Next Events Gruppe“ nicht nur auf die sechste Parookaville-Ausgabe. Die Organisatoren wollen auch mit einem weiteren, neuen Show-Konzept Festival in Weeze Premiere feiern. San Hejmo heißt das neue Projekt am 20. August 2022 Premiere am Airport Weeze.

Bis zu 25.000 Besucherinnen und Besucher werden dann für das eintägige Festival (ohne Camping) erwartet. Die Öffnungszeiten sind von 13 bis 1 Uhr angedacht. Das Line up auf der extra für San Hejmo entworfenen Mainstage sowie auf mehreren Bühnen setzt sich aus verschiedenen Musik-Genres zusammen: Gebucht werden Acts aus dem Bereich Pop, HipHop, Eeltro, 90er und Party. Am 12. November werden die ersten fünf Künstlerinnen und Künstler aus dem Line up für 2022 verkündet.

Festival San Hejmo bietet ausgefeiltes Kreativkonzept

Was das Event in der deutschen Musik-Landschaft besonders machen soll, ist ein „ausgefeiltes Kreativkonzept, das weit über die bekannten Live-Musikfestivals hinausreicht“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Publikum erwarte einen einzigartigen Ort aus Musik, inspirierender Urban Art und handgemachtem Streetfood.

So sah das Festivalgelände bei Parookaville 2019 am Airport Weeze aus. Foto: Hans Blossey

Die Idee und das Motto von San Hejmo ist an die weltweite Plansprache Esperanto angelehnt und bedeutet übersetzt „Heiliges Zuhause“. Losgelöst von allen Konventionen und Grenzen sollen hier alle Menschen miteinander in San Hejmo verbunden werden.

Parookaville am Airport Weeze als Aushängeschild

Das Parookaville-Team um Mitorganisator Bernd Dicks plant mit San Hejmo 2022 ein weiteres großes Festival am Airport Weeze. Foto: HO

Wie erfolgreich ein Showkonzept-Festival sein kann, hat die „Next Events Gruppe“ mit den Gründern und Geschäftsführern Norbert Bergers, Bernd Dicks und Georg van Wickeren bereits bewiesen: Binnen fünf Jahren entwickelte sich Parookaville am Airport Weeze mit täglich 70.000 Elektro-Fans nicht nur zum größten Elektro-Festival in Deutschland, sondern machte sich auch international einen hervorragenden Namen in der Musik-Branche.

Wer sich noch vor der Bekanntgabe der ersten Namen aus dem Line up ein „Blind Ticket“ für San Hejmo 2022 sichert, zahlt 59 Euro. Die anschließenden limitierten „Early Bird“-Karten liegen bei 75 Euro. Wenn das Kontingent vergeben ist, beträgt der reguläre Ticket-Preis 85 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Festival-Homepage von San Hejmo.

