Das Festival Tomorrowland in Alpe d'Huez hatte rund 25.000 Besucher erwartet.

Festival Coronavirus: Tomorrowland 2020 in Frankreich ist abgesagt

Alpe d'Huez. Das Festival Tomorrowland fällt wegen des Coronavirus aus. Laut Veranstalter hat die französische Regierung das Event in den Alpen verboten.

Traurige Nachricht für alle Fans des Festivals Tomorrowland: Die Winter Edition 2020 in Alpe d'Huez fällt wegen des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus aus. Die französischen Behörden hatten angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis auf Weiteres untersagt. Laut Veranstalter hat die französische Regierung jetzt beschlossen, dass die Winter Edition von Tomorrowland, die für den 14. bis 21. März geplant war, abgesagt werden muss.

Alle Zusammenkünfte von mehr als 5000 Menschen „in geschlossenen Räumen“ sowie manche im Freien würden abgesagt, teilte die Regierung in Paris am vergangenen Samstag mit. Unter anderem strichen die Behörden den Pariser Halbmarathon mit rund 44.000 angemeldeten Läufern sowie den letzten Veranstaltungstag der internationalen Landwirtschaftsmesse in der Hauptstadt.

In einem Facebook Post von "Tomorrowland Winter" betonen die Veranstalter, dass sie in engem Kontakt mit der französischen Regierung gestanden haben und jetzt erst die offizielle Entscheidung erhalten hätten. Als Grund werde auch angegeben, dass eine Zusammenkunft von Menschen mit vielen verschiedenen Nationalitäten auf geschlossenen Veranstaltungsorten vermieden werden muss.

Tomorrowland Winter 2020 war für den März geplant

Das Festival Tomorrowland sollte vom 14. bis 21. März 2020 in dem Skiort stattfinden. Rund 25.000 Besucher aus Dutzenden Ländern wurden erwartet. Im Skigebiet von Alpe d'Huez sollten auf mehreren Bühnen einige der besten DJs der Welt auftreten - darunter Armin van Buuren, Steve Aoki und Martin Garrix.

Vor wenigen Tagen gingen die Veranstalter noch davon aus aus, dass das Festival Tomorrowland in Frankreich wie geplant stattfinden kann. Das hatte Tomorrowland-Sprecherin Debby Wilmsen am Samstag noch Medien gegenüber gesagt. Jetzt ist uch die letzte Hoffnung der Fans des beliebten Festivals auf Tomorrowland Winter 2020 gestorben.

Ultra Music Festival in Miami steht ebenfalls vor Absage

Ebenfalls auf der Kippe steht noch ein sehr viel größeres EDM-Festival: Das Ultra Music Festival in Miami steht offenbar vor der offiziellen Absage. Verschiedene lokale Medien wie der "Miami Herald" vermelden, dass die Politik bei den UMF-Vertretern auf einen Ausfall drängt. Am Freitag soll es ein offizielles Statement geben. Martin Garrix und David Guetta haben das Ultra Music Festival bereits aus ihrem Tour-Kalender gestrichen.