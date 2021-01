Tomorrowland 2021 So rauschte Tomorrowland in 2021 mit Digital-Festival NAOZ

Boom. Tomorrowland-Fans aus 151 Ländern feierten gemeinsam den Sprung ins Jahr 2021. In der Digital-Welt NAOZ tanzten sie zu den Klängen der DJ-Stars.

Wegen der Corona-Pandemie durften diesmal viele Menschen weltweit nur im kleinsten Kreis den Start in 2021 feiern. Wer den Kreis zumindest virtuell erweitern wollte, reiste für den Jahreswechsel ins Tomorrowland.

Die Kreativ-Köpfe des berühmten Festivals haben nach der erfolgreichen Sommer-Premiere erneut ein aufwendiges Spektakel für die Fans elektronischer Musik geschaffen. In der digitalen Entertainment-Welt NAOZ versammelten sich an Silvester Tomorrowland-Fans aus 151 Ländern und feierten so in den eigenen vier Wänden zu den Beats von 25 der besten DJs und Musik-Acts der Welt.

David Guetta stand an der Spitze des Line up von Tomorrowland

Das Line up wurde angeführt von dem aktuell beliebtesten DJ der Welt: David Guetta. Der Franzose verabschiedete sich 2020 vom pop-trächtigen Dance-Sound zurück zu seinen Wurzeln Club-Musik und Underground. Dabei erschuf er mit seinem dänischen Produzenten-Freund Morten den energiegeladenen „Future Rave"-Sound, der jede Live-Festival-Bühne mit Zehntausenden Besuchern zum Beben bringen würde.

So sieht die digitale Tomorrowland-Welt von NAOZ aus. Foto: Tomorrowland

Doch vorerst müssen sich die Guetta-Fans mit digitalen Streams begnüge. Diese gestaltet der Franzose mit viel Liebe zum Detail und spielt entweder eigene Produktionen oder aber Remixe im "Future Rave"-Gewand. Beim digitalen Tomorrowland-NYE gehörte sein DJ-Set zu den absoluten Höhepunkten.

Ein Hauch von Tomorrowland-Atmosphäre in der 3D-Welt von NAOZ

Für NAOZ wurden die Auftritte vorab in verschiedenen "Green Screen"-Studios lediglich vor einer kleinen Technik-Crew aufgezeichnet. So mussten sich die Künstler das Publikum und die emotionale Stimmung vorstellen, die sonst auf dem Original-Festival Tomorrowland herrscht. Das gehört zu den beliebtesten Musik-Events weltweit und empfängt in einem Freizeitpark in dem belgischen Ort Boom normalerweise mehrere hunderttausend Besucher an zwei Party-Wochenenden.

Einen Hauch der einzigartigen Atmosphäre aus dem Live-Tomorrowland versuchten die Digital-Experten mit verschiedenen Effekten in der 3D-Welt von NAOZ zu implementieren.

So gab es neben einer aufwendigen Bühnen-Konstruktion eine animierte Party-Masse, die sich im Rhythmus der Beats bewegte. Dazu wurden einzelne Live-Bilder aus früheren Tomorrowland-Festivals mit realen Besuchern eingespielt. Für Silvester-Feeling sorgten zahlreiche digitale Pyro-Effekte.

Künstler spielten 65 unveröffentlichte Songs während des Festivals

Wer die virtuelle Party-Welt trotzdem als zu steril empfindet, kann sich zumindest an der Musik erfreuen. Da die DJ-Elite weltweit keine Chance für Live-Entertainment vor Publikum hat, haben sich viele Künstler etwas Besonderes für ihr Tomorrowland-Set einfallen lassen und spielten zahlreiche neue Lieder und Remixe.

Laut Veranstalter wurden von den Künstlern insgesamt 65 Songs gespielt, die bis heute noch nicht veröffentlicht wurden. Speziell EDM-Superstar Martin Garrix sowie Kölsch, Joris Voorn und die Szene-Überflieger Artbat überraschten und erfreuten ihre Fans mit neuen Produktionen.

Die meisten Tomorrowland-Fans, die sich für das digitale NYE-Festival, ein Ticket gekauft haben, stammen übrigens diesmal aus Deutschland. An zweiter Stelle kommt Belgien, vor den USA, Niederlande und England. Wer zusätzlich die "On-Demand"-Option gewählt hat kann sich die Auftritte noch bis zum 14. Januar in der NAOZ-Welt anschauen. Im Nachhinein kostet das On-Demand-Ticket 12,50 Euro - erhältlich über die Tomorrowland-Homepage.

Zum Line up beim Tomorrowland-Silvester-Event gehörten weiterhin auch:

Armin van Buuren

Dimitri Vegas & Like Mike

Lost Frequencies

Major lazor

Meduza

Camelphat

Jack Back

Diplo

Coone

Da Tweekaz

Tchami

Tomorrowland an Silvester: Nur Lost Frequencies ist umsonst

Wer übrigens einen Eindruck von dem Auftritt von David Guetta gewinnen will, kann sich seine Silvester-Show ansehen, die der Franzose ebenfalls an Silvester live aus Paris via Youtube übertragen hat. Der Tomorrowland-Auftritt des belgischen Stars Lost Frequencies ist derweil der einzige des Silvester-Events von Tomorrowland, der umsonst bei Youtube zu sehen ist: