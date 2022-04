Tomorrowland 2022 - der Winter-Aftermovie aus den Alpen

Alpe d'Huez. Die Winter-Ausgabe des Tomorrowland gehört zu den ersten Festivakls 2022. Der Aftermovie zeigt die Party in den französischen Alpen.

Zwei Jahre lang sind durch die Corona-Pandemie viele Festivals und Musik-Events ausgefallen. 2022 wollen die Veranstalter wieder durchstarten. Für die Organisatoren des Tomorrowland ist der Start in die Festival-Saison gelungen. In Alpe d'Huez in den französischen Alpen gab es die zweite Ausgabe des Winter Tomorrowland mit insgesamt 18.000 Gästen. Jetzt wurde der aufwendig produzierte Aftermovie zu dem Festival veröffentlicht.

Die Mainstage von Tomorrowland Winter 2022- Foto: Tomorrowland

Unterlegt von pulsierender elektronischer Musik gibt es einen Zusammenschnitt der Event-Woche zu sehen. Während die Besucherinnen und Besucher tagsüber über die Pisten des Skigebiets fuhren, konnten sie an verschiedenen Bühnen Halt machen, wo internationale Stars der DJ-Szene auflegten.

In den französischen Alpen feierte das Tomorrowland die zweite Winter-Ausgabe. Foto: Tomorrowland

Datum für Tomorrowland 2023 steht fest

Höhepunkt an drei Abenden war die Indoor-Mainstage mit ihrem liebevoll gestalteten Design. Dort feierten die Tomorrowland-Fans zu DJ-Sets von Armin van Buuren, Afrojack, Lost Frequencies und Steve Aoki. Das Datum für die Fortsetzung in Alpe d'Huez steht schon fest: Die Winter-Edition von Tomorrowland ist 2023 vom 18. bis 25. März.

Vorher richtet sich der Blick der Fans der Festival-Reihe nach Belgien. An drei Wochenenden steigt im Juli die klassische Sommer-Ausgabe von Tomorrowland im Freizeitpark de Schorre in Boom. Über 700 DJs und Live-Acts gehören zum Line up in Belgien.

