Tomorrowland 2022 - deshalb wird das Line up heiß diskutiert

Boom/Rumst. 700 Künstler umfassst das Line up von Tomorrowland 2022. Einige Fans kritisieren die Aufteilung auf drei Wochenenden - zu Unrecht. Ein Kommentar.

Kurz vor dem offiziellen Vorverkaufsstart der noch verfügbaren Tickets für Tomorrowland 2022 gibt es heiße Diskussionen zwischen den Anhängern des berühmten Elektro-Festivals in Belgien. Über 700 DJs und Live-Acts hat der Veranstalter jüngst für das Musik-Märchenland bekannt gegeben - allerdings verteilt auf drei Wochenenden, so dass nicht jeder Ticket-Besitzer automatisch alle Superstars der Szene auf einer der rund 15 Bühnen sehen kann.

Kein Tiesto und Oliver Heldens am ersten Festival-Wochenende vom 15. bis 17. Juli, kein W&W und Diplo am zweiten Festival-Wochenende vom 22. bis 24. Juli sowie kein Armin van Buuren und Alesso am dritten Festival-Wochenende vom 29. bis 31. Juli - und Stammgäste wie David Guetta sowie Don Diablo tauchen (bisher) gar nicht im Line up auf... Das sorgt bei manchem Tomorrowland-Fan, der bereits eines der sehr begehrten Tickets ergattern konnte, für Frust.

Ausgelassene Stimmung auf dem Tomorrowland-Festival. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland entführt seine Besucher in ein Musik-Märchenland

Mit Sicherheit hat jeder Musik-Fan seine persönlichen Favoriten, die er gerne live erleben möchte - doch die Kritik wird dem Festival nicht gerecht. Denn Tomorrowland ist weit aus mehr, als eine Beliebtheits-Auflistung der Top 100 in der DJ-Szene. Die musikalische Bandbreite an internationalen Stars, aber auch vielen Szene-Tipps und Newcomern ist trotzdem an jedem der drei Party-Wochenenden so immens groß, dass für jeden Tomorrowland-Besucher etwas dabei sein dürfte.

Redakteur Ingmar Kreienbrink

Wer auf dem weitläufigen Festival-Gelände des Freizeitparks de Schorre in Boom mit der Karte in der Hand von einem zeitlichen Fixpunkt zum nächsten hetzt, wird den wahren Kern des Events wohl kaum begreifen können. Das Tomorrowland entführt seine Besucher in ein Märchenland, in dem sich Musik-Fans aus über 150 Ländern friedlich zu einem großen Party-Volk vereinen und dabei neue Bekannt- und Freundschaften schließen. Viele Besucher lassen sich in der liebevoll gestalteten Landschaft aus Wald und Wasser von einer imposanten Bühne zur nächsten Bühne treiben und erweitern dabei ihren Horizont in der elektronischen Musik .

Line up des Festivals in Belgien mit vielen Superstars

Und wer dann noch einmal in Ruhe auf das Line up für Tomorrowland 2022 schaut, findet auch einige Konstante: Die Superstars Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Afrojack, Nervo und Lost Frequencies lassen keines der drei Wochenenden aus. Ein absolutes Highlight an jedem Freitag wird die "Holo"-Show von Eric Prydz. Dazu kommen die angesagten Acts Charlotte de Witte, Artbat, Claptone, Infected Mushroom, Kölsch und Reinier Zoneveld. Am Ende werden sich einige freuen, dass sie ausgerechnet das Wochenende erwischt haben, an dem der einzige Auftritt eines Künstlers stattfand - der aber umso mehr Eindruck hinterlassen hat. Hier sind einige Kandidaten und Kandidatinnen:

1. Festival-Wochenende:

Alok

DJ Diesel

R3hab

Sefa

Kayzo

2. Festival-Wochenende:

Alan Walker

Headhunterz

Lari Luke

Seth Hills

James Hype

3. Festival-Wochenende

Above & Beyond

Felix Jaehn

Boris Brejcha

Shouse

Lucas & Steve

Das komplette Line up von Tomorrowland 2022 sowie weitere Infos zu dem Ticket-Vorverkauf gibt es hier.

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

