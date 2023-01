Tomorrowland 2023: Line up wird enthüllt - Ticket-Verkauf startet

Boom. Tomorrowland ist vom DJ Mag zum weltweit beliebtesten Festival gekürt worden. Jetzt wird das Line up verkündet und der Ticket-Verkauf startet.

Das Festival Tomorrowland verrät das Line up für 2023 während Digital-Event

Der Ticket-Vorverkauf startet am Samstag, 28. Januar

Bei einer Wahl des DJ Mag wurde Tomorrowland zum besten Festival gekürt

Bei einer Wahl des DJ Mag ist das Festival Tomorrowland zum beliebtesten Festival der Welt gekürt worden. "Nach zwei beispiellosen Jahren und enormen Verlusten durften wir im Jahr 2022 auf keinen Fall scheitern", erzählt Veranstalter Michiel Beers nach dem Gewinn. "Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben und immer an an unser leidenschaftliches Team geglaubt. Am Ende war 2022 ein so schönes Jahr mit so vielen unvergesslichen Momenten."

Die Fortsetzung folgt im Sommer 2023 in dem belgischen Ort Boom: Am Samstag, 28. Januar, geht ein erstes kleineres Ticket-Kontingent in den Vorverkauf - und am 4. Februar folgt der große Schwung der Karten für die rund 400.000 Besucher vom 21. bis 23. Juli sowie vom 28. bis 30. Juli.

Wer zum Zeitpunkt des Ticket-Kaufs wissen möchte, welcher DJ an welchem Festival-Wochenende auftritt, muss an dem Gratis-Digital-Event der Tomorrowland-Macher "Adscendo - A Digital Introduction" teilnehmen. Im Rahmen des achtstündigen 3D-Spektakels mit Star-DJs wie Armin van Buuren, Afrojack, Amelie Lens, W&W und James Hype wird das komplette Line up von Tomorrowland 2023 in Belgien enthüllt.

Zu dem Festival Tomorrowland kommen hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus zahlreichen Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 hat das Thema "Adscendo"

Bei Tomorrowland 2022 verteilte sich das Line up mit den weltweit besten DJs und Act aus der elektronischen Musik-Szene auf drei Wochenenden. Dabei war nicht jeder der beliebtesten Stars auch bei jedem Festival-Wochenende dabei. Insgesamt treten mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler auf 15 Bühnen auf, die in dem weitläufigen Freizeitpark de Schorre von Boom installiert werden.

Das Thema von Tomorrowland 2023 heißt "Adscendo". Im Sommer wird die Geschichte in dem Musik-Märchenland erzählt. Laut Veranstalter sei die neue Welt ein "magisches Ziel am Horizont". Auf ersten Bildern ist ein fliegendes Schiff ähnlich wie bei Peter Pan zu sehen. Zu dem Show-Konzept des Festivals Tomorrowland gehört stets ein kreativer Rahmen mit vielen kleinen Details, die das Event zu mehr als einer reinen Musik-Veranstaltung macht.

