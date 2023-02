Tomorrowland 2023 Tickets - das ist wichtig beim Vorverkauf

Boom. Tickets für das Festival Tomorrowland sind begehrt. Hier gibt's die wichtigsten Infos rund um den Vorverkauf, Kontingente und Line up in Belgien.

Der weltweite Ticket-Verkauf für Tomorrowland 2023 beginnt am Samstag, 4. Februar, 17 Uhr. Die Karten für die beiden Festival-Wochenenden vom 21. bis 23. Juli sowie 28. bis 30. Juli dürften wie in den Vorjahren binnen Minuten vergeben sein. Zu dem Festival im belgischen Ort Boom kommen seit Jahren Fans elektronischer Musik aus zahlreichen Ländern. Hier sind die wichtigsten Informationen zum Ticket-Verkauf und dem Event, das gerade bei einer Leser-Wahl zum beliebtesten Festival der Welt gekürt wurde.

Tomorrowland 2023 - so stehen die Chancen auf Tickets

200.000 Gäste werden offiziell an jedem der beiden Juli-Wochenenden im Tomorrowland erwartet. Das ist allerdings die internationale Zählweise - auf dem Gelände sind täglich "nur" rund 67.000 Personen. Da viele Fans sich gleich ein Ticket für das gesamte Festival-Wochenende von Freitag bis Sonntag kaufen, reduziert sich die absolute Zahl der tatsächlich in den Vorverkauf gehenden Tickets beträchtlich.

Ticket-Kontingente für Tomorrowland 2023

Dazu kommt, dass die Hälfte aller Eintrittskarten für Tomorrowland jedes Jahr für Belgier reserviert sind und nur personalisiert verkauft werden. Da das Festival regelmäßig Fans aus aller Herren Länder anlockt, ist die Konkurrenz beim weltweiten Ticket-Vorverkauf automatisch groß. Es heißt, dass jährlich mehrere Millionen Menschen versuchen, ein Ticket zu ergattern.

Tickets für Tomorrowland: Der entscheidende Moment

Wer eine Chance auf ein Ticket für Tomorrowland 2023 kaufen möchte, braucht also viel Glück, um in der virtuellen Warteschlange ganz vorne zu landen. Dazu müssen sich Interessierte vorab auf der Homepage des Veranstalters einen eigenen Account zulegen und sich für den Vorverkauf registrieren. Dieser startet am Samstag 4. Februar, um 17 Uhr. Meist sind nach wenigen Minuten alle Kategorien im Verkaufsprozess.

Viele Gäste des Tomorrowland nehmen weite Anreisen auf sich. Foto: Tomorrowland

Vorbereitung für den Ticket-Kauf: die Bezahlmethode

Wenn dann der Kauf der Karte nicht noch scheitern soll, muss man sich am besten vorab nach den Zahlungsmethoden erkundigt haben. Das sonst beliebte Bezahlsystem PayPal wird zum Beispiel nicht akzeptiert - dafür aber unter anderem Kredikarten wie Visa und MasterCard.

Das können Ticket-Käufer im Tomorrowland erwarten

Bei dem Festival Tomorrowland handelt es sich um ein Show-Konzept-Festival, bei dem das "Drumherum" ebenso wichtig ist wie die Musik. Die Besucherinnen und Besucher betreten in dem landschaftlich schön gelegenden Freizeitpark de Schorre in Boom ein Musik-Märchenland, in dem mehr als ein Dutzend Bühnen zwischen kleinen Seen und Wäldern bis zu einem natürlichen Amphithater-Rund stehen.

Die Mainstage von Tomorrowland wird jedes Jahr aufs Neue aufwendig gestaltet. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland: Wahl zum beliebtesten Festival der Welt

Die Leser des Szene-Magazins DJ Mag haben das Tomorrowland kürzlich zum beliebtesten Festival der Welt der gekürt. Das Festival zeichnet eine besonders friedvolle Atmosphäre aus. Gäste von allen fünf Kontinenten feiern hier eine musikalische Völkerverständigung. Viele präsentieren vor der imponsanten Mainstage regelmäßig stolz ihre Fahnen.

Line up von Tomorrowland 2023 - das sollte man wissen

Nicht zuletzt hat das Line up mit 600 nationalen und internationalen Stars der DJ-Szene eine große Anziehungskraft. Weltstars wie Armin van Buuren, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Oliver Heldens, Nervo und Martin Garrix sind Stammgäste im Tomorrowland. Auch einige deutsche Stars wie Felix Jaehn, Claptone, Topic und Paul Kalkbrenner werden regelmäßig für das Line gebucht. Besondere Höhepunkte bei Tomorrowland 2023 dürften die Auftritte von Steve Angello und Sebastian Ingrosso (Swedish House Mafia) und The Chainsmokers werden.

Tomorrowland Adscendo - eine digitale Einführung

Das Line up von Tomorrowland 2023 wurde im Rahmen eines Digital-Events verkündet. Alle für den Ticket-Vorverkauf registrierten Fans hatten kostenlosen Zugang zu der 3D-Welt, die das Thema des diesjährigen Festivals vorstellte: Die Reise nach Adscendo. Auf einem virtuellen Schiff spielten Stars wie Armin van Buuren, Afrojack sowie W&W etwas kürzere DJ-Sets und stimmten auf das Tomorrowland-Jahr 2023 ein.

Das Tomorrowland ist für viele Festival-Fans der Höhepunkt des Jahres. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland Winter - Party in den französischen Alpen

Neben dem Haupt-Festival im Sommer in Belgien gibt es auch im Winter eine Tomorrowand-Ausgabe. Über das Skigebiet von Alpe D'Huez verteilt werden vom 18. bis 25. März für eine Woche mehrere Bühnen aufgestellt, so dass während des Skitages als auch am Abend neben dem Ski-Sport zu elektronischer Musik gefeiert werden kann. Auch im Line up von Tomorrowland Winter sind zahlreiche Stars wie Steve Aoki, Martin Garrix und Lost Frequencies vertreten.

Tomorrowland kehrt 2023 nach Brasilien zurück

Und dann gibt es im Jahr 2023 noch eine Neuauflage: Das Festival Tomorrowland kehrt 2023 nach Brasilien zurück. Nach 2015 und 2016 wird es vom 12. bis 14. Oktober erstmals wieder ein zusätzliches Event in Itu bei Sao Paulo geben.

Tomorrowland Aftermovie 2022

