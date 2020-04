Tomorrowland-Fans bangen: Gemeinden würden Festival wegen Corona absagen

Boom/Rumst. Für Tomorrowland 2020 braucht es in Zeiten der Corona-Krise ein Wunder. Die Bürgermeister von Boom und Rumst plädieren für eine Absage des Festivals.

Die Anhänger des Festivals Tomorrowland blicken in diesen Tagen sorgenvoll nach Belgien. Die weltweiten Auswirkungen der Pandemie durch das Coronavirus lassen die Chancen auf eine Durchführung des Mega-Events mit mehr als 60.000 Besuchern täglich schwinden.

Während die Organisatoren weiter versuchen Optimismus zu verbreiten und das Orga-Team die Planungen weiter vorantreibt, mehren sich die Stimmen in Belgien, die eine Absage der zwei Tomorrowland-Wochenenden Ende Juli fordern.

Bürgermeister hätten Tomorrowland schon abgesagt

Die beiden Bürgermeister der Gemeinden Boom und Rumst haben sich jetzt öffentlich klar positioniert. "Wenn wir entscheiden könnten, das Festival zu annullieren, hätten wir es bereits getan", sagte Jeroen Bart (Boom). Seine Amtskollege aus Rumst, Jurgen Callaert, pflichtet ihm bei: "Jeder mit gesundem Menschenverstand erkennt, dass es besser wäre, wenn Tomorrowland dieses Jahr auslassen würde."

Das Gesundheitsrisiko für die Bürger als auch Besucher bei einem Festival dieser Größenordnung sei schlicht zu groß. 400.000 Tickets wurden für die beiden Festival-Wochenenden von Tomorrowland 2020 verkauft.

Veranstalter sehen Festival in Boom am seidenen Faden

Die Musik-Fans stammen jedes Jahr aus aller Herren Länder: Von Südafrika über Venezuela, USA, China, Neuseeland und natürlich aus allen europäischen Staaten. So könnte das Coronavirus von den internationalen Besuchern erneut nach Belgien gebracht werden, was die bisherigen Maßnahmen torpedieren würde.

Die Organisatoren des Festivals Tomorrowland sind sich der Problematik bewusst: "Wir alle wissen, dass der Festivalsommer an einem Faden hängt und ein kleines Wunder nötig sein wird, um dieses Szenario umzukehren", heißt es in einem schriftlichen Statement gegenüber dem flämischen Rundfunk VRT. Die Veranstalter betonen, dass die selbstverständlich die Anweisungen der Behörden befolgen werden.

Tomorrowland bedeutet enormen Wirtschaftsfaktor für Belgien

Die beiden Bürgermeister von Rumst und Boom können übrigens lediglich eine Empfehlung aussprechen. Die Entscheidung für eine endgültige Absage würde letztlich durch die Regierung um die belgische Premierministerin Sophie Wilmès erfolgen.

Für die Veranstalter als auch die Region würde eine Absage von Tomorrowland 2020 einen immensen wirtschaftlichen Schaden bedeuten. Nach Angaben der Organisatoren liegt der gesamte Wirtschaftsfaktor durch das Festival bei 275 Millionen Euro. Von dem Event profitieren nicht nur Veranstalter, Künstler und Agenturen, sondern auch zahlreiche Lieferanten, Freiberufler und Hotels. Im März fiel bereits die zweite Ausgabe der Winter-Edition von Tomorrowland in Alpe d'Huez in den französischen Alpen aus.

Belgisches Musik-Märchenland zum weltweit besten Festival gekürt

Bei den internationalen Dance Music Awards (haben in der Musik-Szene einen ähnlichen Stellenwert wie die Film-Oscars) wurde Tomorrowland vor wenigen Tagen zum besten Festival der Welt gekürt.

Die Verleihung sollte eigentlich im Rahmen der "Miami Music Week" in Miami stattfinden, die ebenso wegen des Coronavirus abgesagt wurde wie das gleichzeitig geplante Ultra Music Festival. Nach den Jahren von 2012 bis 2016 sowie 2019 bekam das Festival Tomorrowland damit zum insgesamt siebten Mal die Auszeichnung.

Ebenfalls eine Auszeichnung erhielt das Duo Dimitri Vegas & Like Mike. Die Brüder aus Belgien sind als Residents-DJs unzertrennlich mit der Erfolgsgeschichte des EDM-Festivals Tomorrowland verbunden. Für Tomorrowland 2020 gehören sie ebenso zum Line up wie die internationalen DJ-Superstars Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiesto, David Guetta und The Chainsmokers als auch die deutschen DJ-Größen Alle Farben, Robin Schulz, Cosmic Gate und Boris Brejcha.