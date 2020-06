Tomorrowland Line up und Blick ins virtuelle Festival-Land

Boom. Das Line up von Tomorrowland Around the World ist gespickt mit Stars. Zudem gibt es einen ersten Einblick in das virtuelle Musik-Märchenland.

Das Digital Festival Tomorrowland Around The World nimmt weiter Formen an. Nachdem Tomorrowland-Sprecherin Debby Wilmsen im Interview einen Einblick in die spektakulären Pläne zum 3D-Festival gewährt hat, wurde am Montag ein hochkarätiges Line up verkündet.

Normalerweise spielen diese Stars der DJ-Szene vor Zehntausenden Besuchern im Musik-Märchenland im Freizeitpark de Schorre. Nach der corona-bedingten Absage des beliebten Festivals bleiben sie Tomorrowland trotzdem treu und treten in der virtuellen 3D-Welt von Tomorrowland am 25. und 26. Juli 2020 auf. Zum Line up gehören unter anderem:

Dimitri Vegas & Like Mike

Armin van Buuren

Steve Aoki

Martin Garrix

Paul Kalkbrenner

Tiesto

David Guetta

Lost Frequencies

Nervo

Oliver Heldens

Don Diablo

Steve Aoki gehört zum Line up von "Tomorrowland Around the World". Foto: Veranstalter

"Wir hatten Einblick in die Bühnen-Designs des digitalen Festivals - so was hat die Welt noch nicht gesehen", schwärmt Dimitri Vegas, "es wird eine beeindruckende und einzigartige Erfahrung und wird alle Erwartungen übertreffen."

Das Digital Festival "Tomorrowland Around the World" entsteht aus den neusten Erkenntnissen der Bereiche Gaming, 3D-Design, Videoproduktion und Spezial-Effekte und will so ein beeindruckendes Entertainment-Programm kreieren.

Acht Bühnen stehen im virtuellen Tomorrowland

Die Besucher bewegen sich in der virtuellen Welt zwischen acht Bühnen - einige wie Atmosphere, Freedom Stage, Elixir und Core sind aus vergangenen Tomorrowland-Events bereits bekannt. Es gibt aber auch drei neue Bühnen sowie die Premiere der Mainstage, die das diesjährige Motto "The Reflection of Love - Chapter 1" wiederspiegelt.

Ein Tagesticket für Tomorrowland 2020 kostet 12,50 Euro, das Wochenendticket für die Shows zwischen jeweils 15 und 1 Uhr liegt bei 20 Euro. Es gibt beim Kartenkauf keine Altersbeschränkung. Der Ticketverkauf startet am 18. Juni. Dazu müssen sich Interessierte auf der Tomorrowland-Homepage registrieren.

