Tomorrowland live 2020: Erste Eindrücke vom Digital-Festival

Tomorrowland Around the World wird von virtuellen Insel Papilionem gesendet - ein 3D-Festival mit vielen Star-DJs.

Boom. Das Digital-Festival "Tomorrowland Around the World" 2020 startet. Wir berichten im Live-Blog von der virtuellen Musik-Insel Papilionem.

Die Erwartungshaltung ist groß, wenn am Samstag um 18 Uhr das Digital-Festival "Tomorrowland Around the World" 2020 startet. Nachdem das belgische Original in Boom nahe Antwerpen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, haben die Veranstalter mit einem "Multi-Millionen-Investment", so Mitgründer Michiel Beers, eine virtuelle Welt namens Papilionem geschaffen, in der sich die Tomorrowland-Fans aus allen Ländern vereinen und die Musik von zahlreichen DJ-Stars feiern können.

Dabei können die Besucher (mehr als eine Million werden erwartet) zwischen acht Bühnen mit verschiedenen Stilrichtungen der elektronischen Musik wählen. Die Auftritte der DJs wurden im Vorfeld bereits in "Green Key Studios" aufgezeichnet und anschließend in die 3D-Welt von Tomorrowland montiert.

Line up von Tomorrowland 2020 mit David Guetta, Armin van Buuren und Katy Perry

Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit Oliver Heldens, der die traditionelle Daybreak Session übernimmt. Später werden noch Stars wie Lost Frequencies, Nervo, Katy Perry, Steve Aoki, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike sowie Pop-Star Katy Perry erwartet. Dazu kommt eine spektakuläre Show des Holo-Experten Eric Prydz, der erstmals sein neues Programm "Cell" präsentiert. Von den deutschen Star-DJs gehören am Freitag Robin Schulz, Paul Kalkbrenner, Dixon, Stephan Bodzin und Claptone zum Line up.

Tomorrowland gewährt ersten Einblick in die virtuelle Festival-Welt

Ein Bild von dem Auftritt von Lost Frequencies, der bei "Tomorrowland Around the World" um 19.30 Uhr auf der Mainstage zu sehen sein wird. Foto: Tomorrowland

Seit 16 Uhr können sich die Tomorrowland-Fans schon auf der Insel umsehen. Das Digital-Festival gibt es nicht als Livestream im Internet. Der Sprung auf die Party-Insel Papilionem ist nur nach dem Kauf eines Tickets möglich. Dieses kostet pro Tag 12,50 Euro oder für beide Festival-Tage 20 Euro.

Über seinen persönlichen Tomorrowland-Account gelangt man auf die virtuelle Karte von Papilionem und kann sich den Timetable der einzelnen Bühnen ansehen, eine geheimnisvolle Bibliothek besuchen oder sich "Inspirations Session" - etwa mit Will.I.AM (Black Eyed Peas), Ex-Basketballer Shaquille O'Neal oder Model Shaun Ross ansehen.

Ab 18 Uhr werden wir in diesem Tomorrowland-Liveblog unsere Eindrücke von dem Digital-Festival schildern.