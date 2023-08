Tomorrowland - R3HAB lässt Festival-Fans den Regen vergessen

Boom. DJ-Star R3HAB und W&/W gaben im Regen beim Tomorrowland "noch mehr Gas". Im Interview verrät R3HAB warum er nur selten in Deutschland auftritt.

Da kannte das Wetter am Sonntagnachmittag beim Festival Tomorrowland in Belgien keine Gnade. Auf dem Gelände des Freizeitparks De Schorre in Boom schüttete es teilweise so stark, dass der Gang über die Wiese des Hanges an der Mainstage-Arena teils zu einer (gefährlichen) Rutsch-Partie wurde.

Und trotzdem gab es einen Auftritt, den viele tausend Besucher im Tomorrowland auf keinen Fall verpassen wollten. So füllte sich das Areal zusehends als die EDM-Stars R3HAB und W&W für ihren gemeinsamen Auftritt die Bühne betraten. Und die hatten die Lage sofort im Blick und sorgten mit einem mitreißenden DJ-Set, dass keinem kalt wurde und der ärgerliche Regen beim exzessiven Tanzen und Springen in den Hintergrund rückte.

Im Anschluss sprach die Redaktion mit R3HAB über seinen Auftritt als auch sein Idol, seine musikalischen Pläne und warum er in bislang in Deutschland nur selten im Line up auftauchte - das aber sehr gerne ändern würde.

Es regnete heftig, als du mit W&W zu eurem gemeinsam DJ-Set auf die Mainstage von Tomorrowland kamst. Wie hast du die Atmosphäre empfunden?

R3HAB: „Es ist total nervig, wenn es so viel regnet – auch ich bin ein bisschen nass geworden“. (lacht) „Aber beim Publikum habe ich trotzdem eine gute Energie gespürt.“

Was bedeutet so eine Situation für euren Auftritt? Stellt ihr dann etwas um?

R3HAB: „Die Atmosphäre verändert sich auf jeden Fall. Du bist froh, dass die Leute bei den Bedingungen trotzdem da sind. Deshalb strengst du dich noch mehr an, damit sie eine gute Zeit haben.“

Der Niederländer R3HAB gehört weltweit zu den beliebtesten DJs. Foto: Pressebild/CYB3RPVNK

Bist du denn zufrieden, wie es gelaufen ist?

R3HAB: „Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, W&W und ich haben einen guten Job gemacht.“

Wie schwer ist es denn ein B2B-Set mit einem anderen DJ oder wie heute mit einem Duo zu spielen?

R3HAB: „Es ist gar nicht so schwer, weil die Jungs richtig gut sind. Ich hatte gar nicht so viel zu tun.“ (lacht)

Was macht Tomorrowland so besonders?

R3HAB: „Das Schöne am Tomorrowland ist, dass die Menschen aus der ganzen Welt hierherkommen. Dazu kommt allgemein die Atmosphäre und die Veranstalter stecken viel Liebe ins Detail bei den Dekorationen der Bühnen und des Festival-Geländes.“

Was bevorzugst du - Auf der Bühne stehen oder im Studio Musik produzieren?

R3HAB: „Ich denke es ist ein Mix aus beidem. Harte Arbeit im Studio zahlt sich am Ende aus, wenn man als DJ die Tracks auf der Bühne live spielen kann.“

Du gehörst seit 15 Jahren international zu den Top-DJs und -Produzenten – wie schaffst du es, so lange dort oben zu bleiben?

R3HAB: „Ich achte sehr auf meine Gesundheit und meinen Körper. So kann ich mich voll auf die Arbeit fokussieren.“

Du veröffentlichst schon eine zweite Platte mit dem deutschen Musiker Vize – wie kam es dazu?

R3HAB: „Der Kontakt kam über ein deutsches Platten-Label zustande, mit dem ich zusammenarbeite. Ich finde, dass es in Deutschland viele richtig gute Musik-Produzenten gibt. Ich habe ja auch schon mit Michael Schulte ein Lied zusammen gemacht. Als ich ein Kind war, mochte ich den Eurodance-Sound aus Deutschland.“

Und mit Tiesto soll bald auch ein neuer Song von dir erscheinen – stimmt das?

R3HAB: „Ja…, wir spielen ihn bereits in unseren DJ-Sets. Es ist ein richtiger Party-Knaller.“

Was ist so besonders an deiner Heimatstadt Breda, wenn es dort so viele brillante Produzenten wie Tiesto, Hardwell und du aus der gleichen Stadt kommen?

R3HAB: „Wenn es eine Figur gibt, zu der du aufsehen kannst, macht es das leichter, ebenfalls nach dem Erfolg zu streben und eine eigene Vision zu entwickeln.“

Zu wem hast du aufgesehen?

R3HAB: „Tiesto - wie bei so vielen Musikproduzenten.“

Du hast für viele Stars wie Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, Pink Remixe gemacht – wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann einen direkten Austausch und am Ende ein persönliches Feedback?

R3HAB: „Normalerweise nicht – das läuft meist über den Manager. Aber Rihanna war sehr interessiert und angetan von meinem ersten Remix. Deshalb fragte sie, ob ich noch einen Remix machen könnte und am Ende war ich sogar als Warm-Up-DJ auf Tour mit ihr.“

Was hast du für eigene Erwartungen an deine Musik? Bist du sehr selbstkritisch?

R3HAB: „Ich bin eher analytisch als selbstkritisch.“

Für wen würdest du gerne einen Remix machen oder mit wem gemeinsam einen neuen Song produzieren?

R3HAB: „Mit den Red Hot Chilli Peppers wäre es total cool – sie machen Stadion-Songs und die Stimme des Sängers Anthony Kiedis ist unglaublich.“

Seit 2016 hast du bei keinem Major-Label einen Exklusivvertrag – warum ist dir deine Unabhängigkeit so wichtig?

R3HAB: „So kann ich selbst die Geschwindigkeit bestimmen, um kreativ zu bleiben. Und ich lasse mich nicht unter Druck setzen und kann meine eigene Vision entwickeln.“

Du hast gerade eine ausverkaufte China-Tour hinter dir und hast viele Fans in zahlreichen Ländern – aber in Deutschland bist du nicht so oft gebucht – woran liegt das?

R3HAB: „Ich weiß es nicht so wirklich… - vielleicht weil ich mal einige Festivals absagen musste, weil ich damals unglücklicherweise krank war.“

Welche Festivals würdest du denn gerne spielen?

R3HAB: „World Club Dome, Parookaville, Airbeat One und Lollapalooza sind alle unglaublich. Es liegt nicht an mir, aber bisher wollten sie mich nicht buchen.“

Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft…?

R3HAB: „So Gott will…, ich wäre dabei!“

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

