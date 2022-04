Tomorrowland und Rock Werchter starten neues Festival Core

Das Festival Core findet in einem Park in Brüssel statt.

Brüssel. Die Planer von Tomorrowland und Rock Werchter präsentieren gemeinsames Festival: Core heißt das neue Event in Brüssel mit täglich bis zu 25.000 Gästen.

Die renommierten Veranstalter von Rock Werchter und Tomorrowland rufen 2022 in Belgien ein neues Festival ins Leben: Core heißt das Event, das am 27. und 28. Mai im Ossghem Park von Brüssel geplant ist. Die Organisatoren hoffen auf täglich bis zu 25.000 Gäste aus dem In- und Ausland. Es wird vier Bühnen geben, auf denen die musikalische Bandbreite von Techno über HipHop bis zu Alternative und Indie laufen wird.

Dabei soll nicht nur die Musik im Vordergrund stehen. Die Festival-Planer wollen in dem Park alle Sinne durch das Zusammenspiel von Natur, Kunst und Live-Musik bedienen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass mit Tomorrowland und Rock Werchter zwei der wichtigsten Player der Musikwelt nach Brüssel mit einem neuen Konzept kommen", freut sich Brüssels Bürgermeister Philippe Close.

Tickets für das Core Festival sind im Vorverkauf

Zum Line up gehören bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Celeste, Nas, Action Bronson, The Blaze und Mura Musa. Mehr Informationen zum Line up und den Timetable zum Core-Festival gibt es auf der Homepage des Veranstalters. Dort sind auch die Tickets erhältlich: Eine Tages-Karte gibt es ab 67 Euro, ein Wochenendticket ab 123 Euro.

