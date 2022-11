Tomorrowland will 2023 Geschichte von Adscendo erzählen

Das Festival Tomorrowland in Belgien gehört zu den beliebtesten Events in Europa.

Boom. Tomorrowland plant für 2023 mit einer neuen Festival-Welt: Die 17. Ausgabe in Belgien dreht sich um die fiktive Geschichte von Adscendo.

Tomorrowland erzählt 2023 die Geschichte von Adscendo

Das Festival in Belgien findet an zwei Wochenenden im Juli statt

Der Ticket-Vorverkauf startet im Januar

Zum erfolgreichen Show-Konzept des Festivals Tomorrowland in Belgien gehört jedes Jahr eine märchenhafte Geschichte, die dem Musik-Event einen kreativen Rahmen verleiht. Im Jahr 2023 dreht sich in dem Freizeitpark de Schorre in Boom alles um das Thema "Adscendo". Die Veranstalter kündigten jetzt die neue Welt als "magisches Ziel am Horizont" an. In den letzten zwei Jahren wurde für Tomorrowland 2023 extra ein neues Fantasy-Buch geschrieben, das die Geschichte von "Adscendo" ezählt.

Nachdem das Festival einmalig an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden Musik-Fans aus aller Herren Länder nach Boom einlud, wird es im nächsten Jahr wieder auf die regulären zwei Festival-Wochenenden gehen: vom 21. bis 23. Juli sowie vom 28. bis 30. Juli.

Tickets für Tomorrowland 2023 im Vorverkauf

Der Ticketverkauf für Tomorrowland 2023 startet im Januar:

"Global Journey Sale" am 21. Januar um 17 Uhr

Weltweiter Vorverkauf mit einem limitierten Kontingent am 28. Januar, 17 Uhr

Weltweiter Ticketverkauf am 4. Februar um 17 Uhr

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, muss sich vorab auf der Homepage von Tomorrowland registrieren. Das ist ab dem 7. Dezember, 15 Uhr, möglich. Für alle Registrierten soll es dann Ende Januar eine "digitale Überraschung" geben, die das Festival-Thema Adscendo weiter einführt.

Das Festival Tomorrowland ist binnen weniger Jahre zu einem der größten und beliebtesten Events in Europa gewachsen. Für viele DJs ist ein Auftritt in dem Märchenland ein großes Karriere-Ziel. Felix Jaehn und Topic feierten in diesem Jahr ihre Premiere auf der Mainstage. Zu den Stammgästen im Line up gehören Stars wie Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Tiesto, Martin Garrix und Nervo.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink / Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland Aftermovie 2022

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tomorrowland