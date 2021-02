Jazz, Soul, Funk Blues – eine brodelnde Bruderschaft

Essen. Ricky Peterson & The Peterson Brothers machen auf ihrem Album „Under The Radar“ Freude mit gejammten Songs.

Am liebsten würde man diesen hemdsärmeligen Jungs natürlich in einem viel zu engen, verrauchten, schwitzigen Club irgendwo in einem Großstadtkeller zuhören...

Der Peterson-Clan aus der US-Metropole Minneapolis gehört genau zu jener Kategorie von Musikern, die streng genommen die besten sind: Schweinegut, ohne jeden Glamour-Faktor – und meistens ein kleines bisschen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung dudeln diese Herrschaften auf den Bühnen weltweit dahin.

Man muss schön zuhören: Denn die Musik der Peterson Brothers ist keineswegs verkehrsfunktauglich, sondern hochvirtuos. Foto: Rattay Music

Wer die brodelnde, auf eine schicke Melange aus Funk, Soul, Jazz und Blues spezialisierte Bruderschaft einmal in Ruhe auf dem Wohnzimmersofa kennenlernen möchte, sollte sich den 5. März ankreuzen. Dann nämlich erscheint das neue Album von Ricky Peterson & The Peterson Brothers, das den passenden Titel trägt: „Under The Radar“ (Leopard / Vertrieb: Broken Silence).

Anspieltipp Nummer 1 der elf Songs umfassenden Zusammenstellung ist der als Single auserkorene Titel „Blue Cadillac“. Dieser lässige viereinhalbminütige Shuffle-Blues bündelt schon viel von den Qualitäten des Kollektivs.

Denn der Song wird mit seinen schönen Hooklines von einer Band präsentiert, die einfach wunderbar aufeinander eingeht: messerscharfe vierstimmige Bläsersätze; dazu cooler Gesang des Chefs, der seine Hammondorgel immer schön im Hintergrund Akkorde schrummeln lässt, ehe er später noch eines seiner vielen hochvirtuosen Soli hinlegt; außerdem die exquisite, ausdrucksstarke Gitarrenarbeit von Paul Peterson und die stoisch pulsierende Bass-Schlagzeug-Rhythmusmaschine, die dem ganzen Treiben den passenden Teppich legt.

Präzise Bläsersätze, schrummelnde Hammond

Das ist einfach eine klasse Ensembleleistung, die zeigtt, dass hier Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen. Man muss nur mal durch die Referenzen der Beteiligten blättern, um das Niveau nachvollziehen zu können, auf dem hier musiziert – oder besser: gejammt wird.

Die Petersons haben in ihren sehr verschiedenen Karrieren – und das teilweise seit den 1970er-Jahren – schließlich mit Koryphäen wie Prince (immerhin inklusive eines Auftritts im Film „Purple Rain“), Bonnie Raitt, Boz Scaggs, Dave Sanborn, Fleetwood Mac und Bob Dylan gearbeitet. Und die beschäftigen und beschäftigten ja verständlicher Weise keine ambitionierten Dilettanten.

Das geht in die Beine

Natürlich ist das keine Musik zum Nebenbeihören. Die Jungs marschieren bei ihren Sololäufe ziemlich oft ziemlich weit raus in jazzige Gefilde. Also insgesamt keine leichte Kost. Aber immerhin ist es eine abwechslungsreiche Scheibe geworden, bei sich der der Soul („Sit This One Out“) genauso in die Gehörgänge schmeichelt wie brutal kesselnder, in die Beine gehender Funk (beispielsweise beim Titelsong des Albums).