Festival Parookaville 2022 Line up: Beliebte DJ-Stars kehren zurück

Weeze. Es gibt erste Namen aus dem Line up des Festivals Parookaville in Weeze: Darunter sind nationale und internationale Superstars der DJ-Szene.

Line up von Parookaville 2022 mit Stars wie Armin van Buuren, Alle Farben und Scooter

Veranstalter hoffen auf sinkende Zahlen und grünes Licht für das Festival in Weeze

Tickets für Parookaville 2022 gibt es bereits im Vorverkauf

Die Hoffnung auf den Festival-Sommer 2022 ist groß. Trotz der aktuellen Corona-Infektionszahlen lassen sich die Veranstalter des Festivals Parookaville nicht beirren. Die Planungen für die sechste Ausgabe des größten deutschen Events für Elektronische Musik mit täglich über 70.000 Besuchern laufen auf Hochtouren. „Wir sind der Auffassung, dass im nächsten Sommer die pandemische Lage – wie in den letzten beiden Jahren – nicht so dramatisch ist, dass man Outdoor-Veranstaltungen absagen müsste“, hatte Mitorganisator Bernd Dicks vor wenigen schon im Interview über die Premiere des Festivals San Hejmo 2022 Optimismus versprüht.

Dementsprechend haben die Veranstalter jetzt die ersten Namen aus dem Line up von Parookaville 2022 preis gegeben. Darunter sind einige der absoluten Lieblinge der Bürgerinnen und Bürger aus der fiktiven Festival-Stadt. An vorderster Front steht Weltstar Armin van Buuren. Die Auftritte des Niederländers auf der Mainstage gehörten jedes Mal zu den Höhepunkten des dreitägigen Events auf dem Gelände neben dem Airport Weeze. Armin van Buuren hat sich im Interview bereits beeindruckt von der Atmosphäre bei Parookaville gezeigt: "Es ist wild, ein bisschen Underground und ausdrucksstark. Parookaville hat was vom "Mad Max"-Feeling".

DJ-Weltstar Armin van Buuren gehört zum Line up auf der Mainstage von Parookaville. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville: Alle Farben kehrt zurück und Scooter feiert Premiere

Ein weiterer Stammgast in der Party-Stadt ist der Berliner DJ Frans Zimmer alias Alle Farben. Er wird erneut seinen partytauglichen House-Sound auf Bill’s Factory zelebrieren. Mit der zweitgrößten Parookaville-Bühne hat Alle Farben eine ganz besondere Beziehung. Während eines durch Starkregen verursachten Stromausfalls legte er mit seinem Live-Team eine einzigartige Jam-Session hin.

DJ Alle Farben (hier beim Bersuch in der Funke-Zentrale) kommt jedes Jahr gerne nach Parookaville. Foto: Olaf Fuhrmann

Endlich seine Parookaville-Premiere will der deutsche Techno-Act Scooter feiern. Die Raver um Frontmann H.P. Baxxter planen nun auch die Herzen der partywütigen Bürgerinnen und Bürger aus der Festival-Stadt erobern, nachdem sie sich durch die Absage von Parookaville 2020 in Folge der Corona-Pandemie bislang noch gedulden mussten.

Scooter gehört zum Line up von Parookaville 2022. Foto: dpa

Beliebteste weibliche DJanes Nervo kommen nach Weeze

Seinen perfekten Platz bei Parookaville hat Fisher bereits 2019 in der „Desert Valley“ gefunden. Auf der atmosphärischen Bühne im Wüsten-Flair hat der DJ mit seinem Tech-House-Sound bei der letzten Festival-Ausgabe einen fulminanten Auftritt hingelegt. Der Hamburger Neelix ist ebenfalls für die „Desert Valley“-Bühne gebucht.

Zu Stimmungsgaranten auf der Mainstage gehören die Hardstyler von Yellow Claw ebenso wie die Zwillinge Nervo aus Australien. Die Schwestern haben es 2021 auf Platz 16 der DJ-Mag Top 100 geschafft und sind damit die höchstplatzierten Frauen in der weltweiten Leserwahl.

Bei der letzten Parookaville-Ausgabe 2019 gehörte Purple Disco Machine noch zu den Geheimtipps. Heute laufen seine Hits wie Hypnotized und Dopamine im Radio rauf und runter. Seinen melodischen House-Sound wird der Dresdner auf „Bill’s Factory“ präsentieren.

Die Mainstage von Parookaville bietet ein spektakuläres Feuerwerk. Foto: Maxime Byttebier

Tickets für Parookaville 2022 im Vorverkauf

Rund 70 Prozent haben ihre Visa für das Festival trotz der Absagen in den letzten zwei Jahren behalten – sie blieben Parookaville ebenso treu wie die großen Sponsoren Penny und Warsteiner. Der Ticket-Verkauf für Parookaville 2022 vom 22. bis 24. Juli ist bereits gestartet. Trotzdem gibt es noch in den meisten Kategorien Tickets. Drei Tage Festival kosten 229 Euro – inklusive Camping 325 Euro (plus zehn Euro Müllgebühr. Bei den Tages-Visa ist der Samstag bereits ausverkauft. Ein Ticket für den Freitag liegt bei 116 Euro, für den Sonntag bei 99 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Parookaville.

