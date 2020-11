Popstar Dua Lipa spielt ganz besondere Livestreaming-Show

Es ist ein gutes Jahr für Fans von Dance-Pop mit weiblichen Gesangsstimmen. Lady Gaga fand auf „Chromatica“ nach Film-Soundtrack- und Country-Experimenten den Weg zurück auf die Tanzfläche. Ava Max lieferte auf ihrem Debütalbum „Heaven & Hell“ einen Hit nach dem anderen und Kylie Minogue meldete sich erst vor wenigen Wochen mit der programmatisch betitelten LP „Disco“ zurück. Für das Genre-Highlight schlechthin sorgte aber, so sehen es jedenfalls die meisten Musikkritiker und Fans in erstaunlicher wie seltener Übereinstimmung, Dua Lipa mit „Future Nostalgia“.

Pünktlich zur ersten weltweiten Corona-Lockdown-Phase, genauer gesagt am 27. März, kam das zweite Album der Engländerin mit kosovo-albanischen Wurzeln auf den Markt. Die Singles „Don’t Start Now“ und „Physical“ dudelten schon seit dem vorherigen Spätherbst auf allen Formatradiosendern rauf und runter, doch auch die weiteren neun Songs auf „Future Nostalgia“ liefern eingängigen Stoff für Ohr und vor allem Tanzbeine.

Weltweit oben in den Charts

Die Platte kommt einer Zeitreise durch die Disko-Geschichte gleich. 70er-Jahre-Funk-Bass-Grooves in „Pretty Please“ oder eben „Don’t Start Now“ treffen auf typische 80er-Jahre-Synthieflächen („Cool“) und pumpenden 90er-French-House („Hallucinate“). Das Ganze eingebettet in ein modernes Produktionsgewand des 21. Jahrhunderts – so klingt das Album, mit dem Lipa in Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland an die Chartsspitze schoss. In Deutschland und den USA reichte es für Platz vier.

Bitter für die 25-Jährige: Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie die Musikwelt im Sturm erobert, sind und waren keine Konzerte möglich. Ihre ursprünglich für das Frühjahr dieses Jahres geplante Europa-Tournee wurde mittlerweile ein zweites Mal verlegt (siehe Infobox).

Aufgewachsen in London und Pristina

Aber: Dua Lipa – der Vorname steht im Albanischen für „Liebe“ -- ist es gewohnt, sich von schwierigen Umständen nicht aus der Spur bringen zu lassen. An ihre Kindheit und Jugend, die sie wechselnd in London und Pristina (heute Hauptstadt des Kosovo) verbrachte, denkt sie mit gemischten Gefühlen zurück: „Im Kosovo war ich für meine Mitschüler das Kind aus London, in London das Mädchen aus dem Kosovo. Ich musste immer herausfinden, wo mein Platz ist“, verriet sie der „Welt“.

Auch nach ihrem Durchbruch 2017 mit dem Debütalbum „Dua Lipa“ und Hits wie „New Rules“, „Be The One“ oder der Sean-Paul-Kollabo „No Lie“ wehte Lipa kräftiger Gegenwind und Spott entgegen. Grund dafür: Ihr damals recht dilettantischer, amateurhafter Tanzstil bei Konzerten, der sich in einigen Videos im Internet verbreitete. Was Lipa nicht auf sich sitzen ließ: Die Pause zwischen den zwei Alben nutzte sie für Tanzstunden, als Antwort auf die Häme veröffentlichte sie im Frühjahr gar ein lupenreines Choreografie-Video zu „Physical“.

Streamingshow mit Skatern und Artisten

Eine weitere Videoproduktion gestaltet sich allerdings sicher um einiges aufwendiger. „Studio 2054“ heißt die Internet-Performance, in der Lipa am 27. November zu sehen sein wird. Dabei handelt es sich um kein gewöhnliches Live-Konzert. Die Sängerin verspricht eine „unkonventionelle, einzigartige und multidimensionale Show“, gefilmt in einem großen Londoner Warenhaus. Dort wird sie von Musikern, Tänzern, Skatern, Artisten und Akrobaten begleitet.

Auch einige Überraschungsgäste treten auf, womöglich Kollaborateure der Ende August veröffentlichen Remix-Platte „Club Future Nostalgia“. Fans dürfen sich, so es denn mit einem regulären Konzert vorerst nichts wird, in jedem Fall darauf freuen. Und ganz coronakonform vor dem heimischen PC tanzen.

>>> INFO: Dua Lipa live

Streaming-Show „Studio 2054“ : 27.11., 21.30 Uhr, Zugänge ab ca. 10 €, erhältlich unter www.dualipa.com .

Live-Konzert: 7.10.21 Köln (Lanxess Arena). Karten ab ca. 53 €.