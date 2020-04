The-Cure-Keyboarder Roger O’Donnell setzt auf ruhige Klänge

Als Keyboarder von The Cure ist Roger O’Donnell seit über 30 Jahren aktiv. Als Solokünstler geht er es auf dem Album „2 Ravens“ ruhiger an.

Mit einer wunderschön melancholischen Pianomelodie beginnt „December“, bevor sich anmutige Celloklänge dazugesellen. Das instrumentale Stück gibt die Richtung auf „2 Ravens“ vor. Roger O’Donnell, bekannt als Keyboarder von The Cure, geht alleine einen ruhigeren Weg. Bereits seit den 1990er-Jahren hat er sich der klassischen Musik verschrieben.

Klassik trifft auf Popgesang

Ursprünglich war auch „2 Ravens“ als rein instrumentales Album geplant. Seit 2016, nach dem Ende der Welttournee von The Cure, arbeitete O’Donnell daran. Zwischendurch habe er auf der Stelle getreten. Doch als er die Sängerin Jennifer Pague kennenlernte und ihr das Album zuschickte, sang sie einige Passagen ein und schickte die Aufnahme zurück.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit: vier von acht Liedern sind mit Gesangsuntermalung. Pague ist die Frontfrau der Indierock-Band Vita And The Woolf – der Gesang der Rocksängerin kontrastiert die klassischen Arrangements, die von Celli, einem Streichquartett und dem Klavier gespielt werden.

Düstere Melodien

Letzteres agiert oft nur unterstützend, so auch bei „An Old Train“, das von sehnsüchtigen Streichersequenzen und Pagues Stimme getragen wird. Erst zum Ende hin übernimmt das Piano die Führung hin zu einem wohlig warmen Ausklang. Das instrumentale Titelstück verliert sich gar völlig in seiner düsteren Melodie. Klavier und Cello spielen mit- und gegeneinander an und erfüllen das Stück mit Leben und Emotionen.

Er sei neben einem Klavier geboren und habe sich nie sonderlich weit davon entfernt, sagt O’Donnell. Das Cello kam etwa 2011 dazu, als er eine Suite für das Corktown Kammerorchester in Toronto schrieb. 2015 erschien „Love Stories and Other Tragedies“ als Zusammenarbeit mit der Cellistin Julia Kant.

Mehr als ein Hauch Melancholie

Die Melancholie auf „2 Ravens“, die sich auch in der Schwarz-Weiß-Ästhetik des Covers widerspiegelt zieht sich durch die acht Lieder. Entstanden ist das Album in der Einsamkeit des Winters im ländlichen England, wie O’Donnell erzählt. Die winterliche Stimmung und das Gefühl einer gewissen Einsamkeit macht das Album nicht unbedingt zum beiläufigen Hörgenuss, die Emotionen machen die Lieder aber aus.

Und bei aller Melancholie gibt es auch immer wieder die hoffnungsvollen Momente, wie bei „On The Wing“, in dem das Piano ein positives, leichtfüßiges Gegengewicht zu schwerfälligen Celloklängen bildet. Zum Ende des Albums kommt wieder die Stimme von Pague in „Don’t Tell Me“ und „I’ll Say Goodnight“ zum Einsatz. Letzteres bildet einen unaufgeregten Albumabschluss.

Mit seiner Grundstimmung passt das Album natürlich hervorragend zur aktuellen Zeit. Insofern ergibt es auch Sinn, dass der Keyboarder das Album trotz Corona veröffentlicht hat. Die Produktion des neuen Albums von The Cure wurde indes bis auf Weiteres verschoben.

Roger O’Donnell >> 2 Ravens

