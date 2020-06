Verbeugung vor der Traurigkeit des Mickey Newbury

Zu Hause in Nashville ist Gretchen Peters eine echte Hausnummer. Die Singer-/Songwriterin mit Hang zum Countryflair hat schließlich nicht nur für ihre eigene angenehme Kehle Lieder komponiert, sondern auch für Branchen-Größen wie Trisha Yearwood. In Europa und speziell in Deutschland ist sie nahezu unbekannt, obwohl sie sich immer mal wieder zu uns aufmacht; ihre erste Clubtour vor neun Jahren führte sie in den Duisburger Steinbruch.

Nun gibt es neues Material der mittlerweile 63-jährigen US-Amerikanerin. Keine eigenen Lieder sind das diesmal, sondern es ist eine Verbeugung vor einem lange verstorbenen Komponistenkollegen: „The Night You Wrote That Song: The Songs Of Mickey Newbury“ (Proper Records, erscheint am 19. Juni).

Die traurigsten Songs der Musikgeschichte

Newburys Lieder, die sie offenkundig schon viele Jahre inspirierten, nennt Gretchen Peters die „womöglich traurigsten Songs der Musikgeschichte“. Und da ahnt man, dass das keine Liedersammlung für die nächste Party sein dürfte.

Gretchen Peters bei einem Auftritt auf dem Festival „The People Sing'“ im War Memorial Auditorium von Nashville, Tennessee. Foto: Terry Wyatt / Getty Images Entertainment/Getty Images

Aber es ist eine Scheibe, die man prima genießen kann an einem verregneten Abend, wenn sich ein bisschen die Melancholie ins Wohnzimmer schleicht. Schon mit dem Eröffnungslied „The Sailor“ bringt Peters den Hörer in diese wehmütige bis melancholische Stimmung – von der sie kaum ablässt.

Deprimierende Verse, zuckersüße Pedalsteel

Die deprimierenden Verse von „Wish I Was“ bleiben hängen, die zuckersüße Pedalsteel-Begleitung beim ebenso düsteren „She Even Woke Me Up To Say Goodbye“, die gefühlvolle Background-Unterstützung von Buddy Miller bei „Frisco Depot“.

Eigentlich nur einmal kommt man ins Wippen. „Why You Been Gone So Long“ hat einen lässigen Güterzug-Groove, ist gespickt mit hübschen Telecasterlicks, so eine typische Gute-Laune-Nummer aus Nashville. Ein, zwei Kostproben dieses Kalibers hätten der Produktion sicher gutgetan.

Aber vielleicht hat sie im traurigen Kanon des Mickey Newbury keine weiteren gefunden.