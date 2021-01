Musiktheater im Revier: Steampunk-Oper und Russland-Reise

Gelsenkirchen. Zwei neue Live-Aufnahmen aus dem Gelsenkirchener Musiktheater im Revier erschienen: „Russische Troika“ und „Klein Zaches, genannt Zinnober“.

Noch ruhen Konzert- und Opernbetrieb. Oper und Klassik aus dem Gelsenkirchener Musiktheater im Revier gibt es aber in zwei Live-Aufnahmen. Die Neue Philharmonie Westfalen inspiriert mit ihrer aktuellen CD „Russische Troika“ zu einer erfrischenden musikalischen Reise durch weite Landschaften und ferne Länder, und das Musiktheater macht bildgewaltig Dampf mit der Blu-Ray-Produktion des Spektakels „Klein Zaches, genannt Zinnober“.

Diese Oper geriet 2015 zum elektrisierenden Hit in der Region. Als welterste Steampunk-Oper setzte die Produktion nach der gleichnamigen Erzählung von E.T.A. Hoffmann in der Regie von Sebastian Schwab das Opernhaus mit Musical-, Rock- und Metal-Sound mächtig unter Dampf. Es musizierten mit der Neuen Philharmonie Westfalen großes Sinfonieorchester und mit „Coppelius“ schräge Steampunkband mit spielfreudigem Witz zusammen, begleitet von Sängerin Ulrike Schwab.

Ausflug in die Welt des Dampfmaschinen-Zeitalters

Der Filmmitschnitt entführt noch einmal in die verrückt abgerockte Welt des Dampfmaschinen-Zeitalters. Die Blu-Ray gerät aber auch zu einer wehmütigen Hommage an den 2019 im Alter von 52 Jahren verstorbenen Hauptdarsteller Rüdiger Frank, den kleinen großartigen Schauspieler und Sänger.

Das leinengebundene Buch zur Scheibe enthält neben Fotos Informationen zum Stück und Anekdoten der Akteure. Für die, die das Stück erlebt haben, eine schöne Erinnerung, für alle anderen eine spannende Neuentdeckung. Um einiges bekannter die Werke auf der aktuellen CD der Neuen Philharmonie, der ersten unter Leitung von Rasmus Baumann, seit 2014 Generalmusikdirektor des Landesorchesters. Was die ausgewählten Komponisten Mili Balakirev (1837-1910), Alexander Borodin (1833-1887) und Nikolai Rimsky-Korsakow (1844-1908) eint, ist der Versuch, Mitte des 19. Jahrhunderts eine nationalrussische Musik zu etablieren.

Poesie dieser Musik passt perfekt in diese Zeit

Balakirews Ouvertüre über drei russische Themen erklingt mit prächtigen folkloristischen Anmutungen. In kräftigen,strahlenden Farben widmet sich das Orchester Borodins Sinfonie Nr. 2, üppig wirbelnd geht’s in Rimsky-Korsakows Märchenwelt der Scheherazade. Die Kraft, Dynamik und Aufbruchsstimmung, aber auch die besänftigende Poesie dieser Musik passen perfekt in diese Zeit.

Die CD kostet 15 Euro (www.neue-philharmonie-westfalen.de). Die Blu-Ray (35 Euro) ist ausverkauft, eine Neuauflage aber geplant (www.coppeliushilft.de)