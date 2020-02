Neu im Kino: „Der Unsichtbare“ verfolgt Elisabeth Moss

Der Wecker neben Cecilia Kass’ Bett zeigt 03:42 Uhr an. Es ist die Stunde, in der die Nacht am schwärzesten und jeder wache Gedanke etwas Quälendes an sich hat. Wer um diese Zeit nicht schlafen kann, wird von seinen Zweifeln und von falschen Entschlüssen wie von Geistern gehetzt. Auch Cecilia wird von ihren Entscheidungen und Fehlern verfolgt. Doch sie sind es nicht, die sie wach halten. Für sie ist diese Stunde der Gespenster und der Gewissensbisse der Moment, in dem sie sich vielleicht doch noch von allem befreien kann. Sie hat Adrian Griffin, ihrem kontrollsüchtigen und gewalttätigen Mann, ein Schlafmittel untergemischt und versucht nun, aus der Villa des reichen Geschäftsmannes und Wissenschaftlers zu fliehen. Ein gewagtes Unterfangen, das auch fast scheitert, aber eben nur fast.

Leigh Whannells Film „Der Unsichtbare“ basiert auf H.G. Wells’ Klassiker

Cecilias Flucht ist zugleich auch ein Bruch mit den Traditionen des Genrekinos. Leigh Whannells „Der Unsichtbare“ basiert zwar auf H.G. Wells’ Klassiker der Horror- und Science-Fiction-Literatur. Aber er nähert sich der Geschichte des Wissenschaftlers, der als Unsichtbarer zum Verbrecher wird, aus einer komplett anderen Perspektive. Whannell bleibt die ganze Zeit über bei der von Elisabeth Moss gespielten Cecilia. Der Triumph ihrer Flucht erweist sich schon bald als Pyrrhus-Sieg. Ihr Mann verfügt durch sein Vermögen über eine Macht, der sie sich nicht einmal in ihrem Versteck bei einem Polizisten wirklich entziehen kann. Zumindest fühlt sie sich selbst dort noch verfolgt und beobachtet. Aus der sichtbaren Bedrohung wird eine unsichtbare, und das lange bevor Adrian (Oliver Jackson-Cohen) seinen Tod fingiert und ihr mit Hilfe eines Anzugs nachstellt, der ihn unsichtbar macht.

Auch Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein waren lange Zeit praktisch unsichtbar

Anders als in früheren Verfilmungen von H.G. Wells’ Roman ist Adrian Griffin keine tragische Figur, deren düstere Seite erst durch sein Verschwinden in der Unsichtbarkeit hervorbricht. Er erfindet diesen Anzug nur, um seinen brutalen Allmachtsphantasien nachzugehen. Damit ist Whannells „Der Unsichtbare“ einer der ersten Horrorfilme, der die Entwicklungen der #MeToo-Debatten aufgreift und im Rahmen der Konventionen des Genres konsequent weiterdenkt. Griffin ist zwar ein genretypisches Monster. Aber mit seinen Taten steht er auch für all jene mächtigen Männer, die über Jahre, teils sogar Jahrzehnte hinweg, Frauen missbraucht und misshandelt haben. Schließlich waren Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein lange Zeit praktisch unsichtbar. Ihre Taten hatten keine juristischen Folgen, und ihre Opfer konnten sich nicht wirklich aus ihren Fängen lösen.

Leigh Whannell und Elisabeth Moss brechen mit den Traditionen der Horrorfilme

Seit Jamie Lee Curtis in John Carpenters „Halloween“ von dem maskierten Michael Myers verfolgt und gequält wurde, sind Frauen im Horrorkino immer wieder zugleich Opfer und Heldinnen geworden. Am Ende siegt das sogenannte „Final Girl“ über das Böse, das in der Fortsetzung wieder auferstehen wird. Auch Cecilia Kass steht in dieser Tradition. Doch Leigh Whannell und Elisabeth Moss brechen doch mit ihr. Während das Martyrium des „Final Girls“ im Slasherfilm die Schaulust des Publikums befriedigt, erzählen Whannell und Moss mit einer ungeheuren Eindringlichkeit davon, was es für eine Frau heißt, sich nicht aus den Fängen eines gewalttätigen Mannes befreien zu können.