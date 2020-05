Neue Hörbücher von Trump bis Bill Bryson

Manchmal möchte man die Augen verschließen vor all den Nachrichten dieser Tage. Bestenfalls hört man dann Gutes, spannende Literatur etwa. Der ungebrochen boomende Hörbuchmarkt legt (mindestens) interessante Neuerscheinungen vor. Eine Auswahl.

Trump zur See

Ein Underdog wird auf einem berühmten Passagierschiff von Idioten zum Kapitän gewählt: Zu den Merkmalen des Mannes mit der gelben Feder am Kopf zählt Beratungsresistenz (als erstes entlässt er die Navigationsexperten), er ist dünnhäutig, vulgär und beschränkt. Ahoi! Zu gerne hielten wir Dave Eggers „Der größte Kapitän aller Zeiten“ (2 CDs, der Hörverlag, 14€) für eine futuristische Satire. Aber dieser saftige Text ist einfach bloß: Trump zu Wasser. Matthias Matschke (wer ist schon Burgschauspieler und Comedy-Akteur zugleich?!) liest dieses hochkomische Schurkenstück fabelhaft pointensicher. Und doch: Es ist dies ja alles nicht zum Lachen.

Auf Scarletts Spuren

Ulr ich Noethen – neben Christian Brückner und Ulrich Matthes – ei­ner der großartigsten Hörbuchin­terpreten, die wir haben, schenkt uns in Krisenzeiten eine wahrlich kolossale Wiederbegegnung mit einem Stück US-Literatur, das viele nur aus dem Fernseher kennen. Wie viel mehr in Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“ (2 mp3-CDs, der Audio Verlag, ca. 15 €) steckt, lassen uns stolze 41 Vorlese-Stunden entdecken. Das Epos über eine unselige Liebe zur und nach der Zeit des Sezessionskrieges ist ein in Europa unterschätztes, lange mit Buchclub-Stempel abgetanes Werk. Böll nannte ihn gar „flutschig“. Warum Mitchell für den großen Roman, der Weltgeschichte und menschlichen Abgrund feingliedrig verwebt, den Pulitzer-Preis erhielt: Noethen lässt uns das, ganz unkitschig im Ton, deutlich hören.

Sprachkurs mit Camilleri

Reizvolle Konstruktion des hochbetagten Erfolgsautors Andrea Camilleri: Was er 2019 im Jahr seines Todes mit „Kilometer 123“ (Goya Lit, 2 CDs, 18 €) erdachte, war ein listiges Puzzle aus Stimmen, Mails, SMS-Botschaften um einen ertappten Fremdgänger und eine Leiche auf der Via Aurelia. Allein: Die Hörbuch-Einrichtung ist ein vorwiegend fasriger forensischer Flickenteppich. Ein Teil der 23 Stimmen liest den im Stil eines analytischen Dramas gebauten Fall auf dem Niveau verstaubter Ton-Kassetten für Sprachkurse. Verschenkte Abschiedsgabe für einen Großen.

Bryson mit Haut und Haaren

Bekanntlich wissen wir Deutschen mehr über den Hubraum unseres Autos als über die lebenslang unermüdlich schlagende Zentrale in unserer Brust. Das jüngste Werk des großen Veranschaulichers Bill Bryson („Eine kurze Geschichte von fast allem“) hat das Zeug, es zu ändern. Der Meister der zulässigen Vereinfachung erzählt „Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers“. (2 mp3-CDs, der Hörverlag, ca. 17h, ca. 24€). Das ist in der Hörbuchfassung mit Oliver Rohrbeck bildersatte Sachkunde, die schlau macht – und zugleich einfach Spaß. Rohrbeck (als Justus Jonas das naseweiseste der berühmten „Drei ???“) durchmisst vom Hirn bis in die Hose, was uns im Innersten zusammenhält. Toll!

Skandal aus der Schatztruhe

Wer mit dem schweren Wiener Idiom nichts anfangen kann, überspringe diesen Tipp. Den anderen sei ein gehobener Schatz der Hörspielgeschichte anempfohlen. Arthur Schnitzlers einstiges Skandalwerk „Der Reigen“ (2 CDs, der Audio Verlag, 14 €) erfuhr 1966 (auch, um das Aufführungsverbot zu umgehen) eine legendäre Radio-Inszenierung: Gustav Mankers brillante Riege ließ, mal verschwitzt, mal verklemmt, die Sau im Partnerwechsel raus, es agierten hemmungslos gut etwa Blanche Aubry, Elfriede Ott, Helmut Qualtinger, Peter Weck, Helmut Lohner. Grandios bis heute!

Reise nach Indien

Die bayerischen Brüder Schlagin­tweit gab es wirklich. Der große Alexander von Humboldt stützte ihre Pläne, die Welt zu vermessen, vor allem galt ihre Neugier Indien. Um die Münchner in Bombay siedelt einer der schönsten Romane dieses Frühjahrs. Christopher Kloeble macht den indischen Waisenjungen, den Missionare Bartholomäus nennen, zum Zentrum einer schillernd-rührenden Geschichte. Er, der den Deutschen als Übersetzer dienen soll, hat begriffen, was wichtig ist: Dem Unbedeutenden Augenmerk zu schenken. Diese Perspektive treibt den Zwölfjährigen zu seinem großen Plan: Er möchte für alle Inder „Das Museum der Welt“ (mp3-CD, der Audio Verlag, ca. 10h, 24€) erschaffen. Als einer der wundervollsten Hörbuchsprecher der jungen Generation gewinnt der einstige Folkwang-Absolvent Torben Kessler Kloebles Welt filigran und warm alles Potenzial ab: Abenteuer, Kolonialhistorie, Coming-of-Age-Roman. Herausragend!