Ottessa Moshfeghs Roman „Der Tod in ihren Händen“

Essen. Ottessa Moshfegh ist eine der aufregendsten literarischen Stimmen der amerikanischen Gegenwart: „Der Tod in ihren Händen“ tarnt sich als Krimi.

Was macht einen guten Krimi aus? Vesta Guhl, 72 Jahre alt und Witwe, googelt das an einem der Computer in der Stadtbücherei, nur um zu der Erkenntnis zu gelangen: „Das letzte, was man tun sollte, ist, sich den Kopf damit vollzustopfen wie andere Leute an die Sache herangehen.“ Das würde nur zu jener Vorhersehbarkeit führen, durch die Vestas verstorbener Mann Walter ihr bei jedem Fernsehkrimi die Lösung verraten konnte: „Der Mörder ist immer die Person knapp links von der Mitte“, so hat er es ausgedrückt. Jetzt aber ist Walter Asche in der Urne auf Vestas neuem Kaminsims: Hunderte Kilometer weit weg ist sie gezogen in ein Örtchen namens Levant, lebt mit ihrem neuen Hund Charlie in einem Waldhäuschen am See. Und hat einen eigenen Mordfall zu lösen.

Die Helden ihrer Romane eint ein Defekt der Wahrnehmung

Ottessa Moshfegh ist 39 Jahre alt und eine der aufregendsten Stimmen der neueren US-Literatur. Die Helden ihrer Romane eint ein Defekt der Wahrnehmung, eine Störung des Selbst, vom alkoholkranken Seemann des 18. Jahrhunderts („McGlue“) bis zur Sekretärin in einer Strafanstalt („Eileen“). Und auch im Fall der Vesta Guhl ist es nur ein scheinbar dieser rätselhafte Zettel auf dem Waldboden, der die Ordnung der Dinge stört: „Ihr Name war Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie getötet hat. Hier ist ihre Leiche.“

Wer ist Magda? Ihr Körper ist nicht aufzuspüren in dem kleinen Birkenwäldchen, in dem Vesta und Charlie immer ihre Spaziergänge machen. Trotzdem lässt Vesta ihr Schicksal nicht los, und bald schon breitet sich eine ganze Lebensgeschichte vor uns aus: Wie die 19-Jährige aus Belarus im Sommer als Aushilfskraft in einer amerikanischen Kleinstadt arbeitet, wie sie nach dem Ablauf ihres Arbeitsvisums einfach in den USA geblieben jetzt, wie sie in einem Keller in Levant lebt. Nämlich bei der alleinerziehenden Shirley und dem 14-jährigen Blake, der Magda sehr bewundert. Er war es auch, der den Zettel geschrieben hat.

Vesta hat sich in ihren ganz eigenen Gedanken, ihrem „Geist“ eingerichtet

Mit großer Raffinesse führt Ottessa Moshfegh ihre Leser in einen Kosmos, der allein aus Gedankenräumen besteht, in der Geschriebenes lebendig und das Leben durch Worte gebannt wird. Gleichzeitig schildert sie Szenen einer Ehe zwischen einem deutlich älteren Professor und der unbedarften Vesta, die sich beinahe freut, als ihr Walter dann an Krebs erkrankt – jetzt ist er immer daheim, jetzt ist sie die wichtigste Person in seinem Leben. Untreue und ihre Folgen: Zeitlebens hat Walter Vesta eingeredet, ihre Wahrnehmung entspreche nicht der Realität. Vesta erinnert sich: „Du bist ja verrückt geworden, sagen schuldbewusste Leute immer. Sie versuchen, deine Fragen als lächerlich abzutun. Du bist doch paranoid, giftete Walter mich an.“ Als Walter tot ist, findet sie eine Liste all seiner Affären.

Und so hat sich Vesta in ihren ganz eigenen Gedanken, ihrem „Geist“ eingerichtet: „Manchmal fragte ich mich, was der Geist eigentlich genau war. Dass er etwas sein sollte, was in meinem Gehirn saß, leuchtete mir nicht ein.“ Diese Durchlässigkeit, die Vesta empfindet, lässt sich auch in Ottessa Moshfeghs Roman spüren. Bis zum letzten Gang über weiche Kiefernnadeln folgen wir staunend der Fährte, die sie ausgelegt hat.

Ottessa Moshfegh: Der Tod in ihren Händen. Hanser Berlin, 256 S., 22 €