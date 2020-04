Paolo Giordano: „Die Ansteckung kennt keine Grenzen“

Was tun, wenn Krise ist? Wenn man Schriftsteller ist: schreiben. Paolo Giordano, italienischer Bestseller-Autor („Die Einsamkeit der Primzahlen“) und studierter Physiker, hat das vermutlich erste Corona-Tagebuch veröffentlicht, mitten in das Chaos und das Sterben hinein. „Wir sind konfrontiert mit etwas, das größer ist als wir“, notiert er – und offenbart sich als ein Mensch, der in Zahlen Zuflucht findet. Also zählt er nicht nur die Tage der Quarantäne, sondern auch die Toten, die Infizierten, also rechnet er vor, dass die „Explosion“ der Ansteckungsraten keine Explosion ist, wenn man sie mathematisch betrachtet: „Die Natur ist nicht linear strukturiert.“ Ein Text, der in seiner Nüchternheit Trost spendet und zugleich zeigt, dass selbst die kühlsten Köpfe keine letztgültigen Lösungen parat haben.

Herr Giordano, Sie schreiben, dass Zahlen Ihnen Halt geben. Aber können Zahlen uns wirklich anschaulich machen, wie hart Corona die Gesellschaft trifft?

Giordano: Die Zahlen sind vor allem nützlich, um die erste Phase der Epidemie zu verstehen, in der man die Vorstellungskraft bemühen muss, um zu begreifen, wie und wann einen die Epidemie treffen wird. Erst danach wird die Epidemie zu einer gesundheitlichen Notsituation. Und danach zu einer sozio-ökonomischen Notsituation. Die Zahlen sind immer noch eine Leitlinie, aber nicht mehr die einzige oder wichtigste. Ich habe mich dazu entschlossen, von der Mathematik auszugehen, als wir in Italien am Beginn der Ansteckung standen. Es gab viel Verwirrung und ich habe nach einer synthetischen Art gesucht, um zu erklären, was passierte, was wir zu erwarten hatten und wie wir unser Verhalten ändern mussten. Die Mathematik hat einen starken Symbolwert und ich habe diese Synthese in ihr gefunden - für die theoretische Beschreibung der Ansteckung

Wie haben Sie sich in den ersten Tagen des Shutdown gefühlt? Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?

Der Lockdown ging stufenweise vor sich. Als es zum totalen Lockdown kam, hatten wir uns irgendwie schon daran gewöhnt. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Ich glaube, es war meine Art, um mich vor der Ungeheuerlichkeit dessen, was passierte, zu schützen. Wir leben zu viert in der Wohnung, und alle waren stets sehr verständnisvoll. Abwechselnd hat jeder von uns seinen Moment, in dem er genervt oder auch wütend ist, aber die anderen sind bereit, damit umzugehen. Wir unterhalten uns mit den Nachbarn an den Fenstern, weil einige in unserem Haus alleine leben. Mir scheint, instinktiv spüren alle ein Gefühl der Verantwortung. Das ist eine schöne Entdeckung inmitten all der großen Traurigkeit.

Gibt es einen Rat, den Sie Ihren deutschen Lesern geben könnten?

Ich glaube, die Wahrnehmung der Krise in Italien und in Deutschland ist sehr unterschiedlich, weil die Zahl der Toten sehr unterschiedlich ist. Aber das sollte uns nicht zu falschen Schlussfolgerungen führen: Die Ansteckung kennt keine Grenzen und jede Vorstellung, sich isolieren zu können, ist illusorisch und kurz gedacht. Was ich mir wünsche, ist, dass wir alle uns wirklich als Teil eines gemeinsamen Schicksals fühlen.

Sehen Sie irgendeinen positiven Aspekt in dieser Krise?

Wir sind ein einziger Organismus und wir befinden uns in einem Ökosystem mit allen anderen Lebewesen. Das, scheint mir, wird durch die Ansteckung evident. Wenn wir es schaffen, uns dieses Bewusstsein zu bewahren, werden wir in Zukunft andere Wahlen treffen, werden wir die Art, wie wir leben, korrigieren. Und wir werden lernen, mehr als jetzt zu kooperieren.

Paolo Giordano: In Zeiten der Ansteckung. Wie die Corona-Pandemie unser Leben verändert. Rororo, 80 Seiten, 8 €.