Phantom der Oper auf andere Art: Die „Rusalka“ in Krefeld

Als sich der Märchenkönig Ludwig II. von Bayern den Luxus gönnte, ganze Wagner-Opern privatissime mutterseelenallein genießen zu dürfen, hat man ihn um dieses Privileg beneidet. Solche Gefühle stellen sich heute nicht mehr ein, wenn noch einzeln versprengte Aufführungen ohne Publikum wie „Geisteropern“ durch die fast völlig zum Erliegen gekommene Kulturlandschaft schweben. Das Zauberwort heißt heute Livestream, Oper im Internet – was ein echtes hautnahes Erlebnis vor Ort freilich nicht ersetzen kann.

800 Opernfreunde klickten an

Die Vereinigten Bühnen Krefeld/Mönchengladbach wollten mit der Übertragung der Premiere von Antonín Dvořáks Oper „Rusalka“ im Krefelder Theater wenigstens den Künstlern den Gefallen tun, die Ernte intensiver Probenwochen zum Abschluss zu bringen. Die kurzfristig angesetzte Live-Übertragung klickten aus dem Stand immerhin 800 Opernfreunde an. Eine Handvoll Journalisten durfte der Premiere vor Ort beiwohnen. Und da saß man dann, quasi allein in einem großen Haus wie weiland König Ludwig. Königliche Gefühle stellten sich aber nicht ein, als allein das Orchester dem Dirigenten den Auftrittsapplaus bescherte, als das Ensemble die Premiere mit größter Hingabe stemmte und sich am Ende doch nur ein paar Hände zum Schlussbeifall rühren konnten.

Schauer rieselten einem bei diesem „Phantom der Oper“ dennoch nicht über den Rücken. Aus der Beobachterperspektive fühlte man sich eher an eine Generalprobe erinnert und auch für die Sänger ist es nicht ungewöhnlich, vor leerem Haus zu singen. Schließlich verbringen sie in den Proben ohnehin die längste Zeit ohne Publikum im Theater.

Wiederholungen? Die würden das Budget des Hauses sprengen

Bedrückender ist die Tatsache, dass mit dieser Aufführung der öffentliche Spielbetrieb des Hauses auf unbestimmte Zeit eingestellt wird. Der Probenbetrieb soll noch so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Ausgang ungewiss.

Für die großen Opernhäuser von Berlin bis München werden Live­stream-Produktionen die nächsten Wochen bestimmen und den Theaterfreunden damit eine Art „Grundversorgung“ bereithalten. Diesen Luxus können sich kleinere Häuser nicht leisten. Eine in Krefeld ansässige professionelle TV-Produktionsfirma hat sich kurzfristig bereit erklärt, die Premiere zu übertragen. Wiederholungen würden freilich das Budget des Hauses sprengen. Vor allem aufgrund zusätzlicher Lizenzgebühren­ für die Werke und Zusatzgagen für die Sänger.

Familiäres Psychodrama

Dennoch ging es auf der Bühne gespenstischer zu als im Zuschauerraum. Dafür sorgte die spannende Inszenierung der Märchenoper, die Ansgar Weigner als innerfamiliäres Psycho-Drama schlüssig inszenierte. Mit Dorothea Herbert in der Titelrolle, die in dieser Saison bereits als Salome einen sensationellen Erfolg erzielte und auf der Schwelle einer ganz großen Karriere stehen dürfte, wenn sie ihre Stimme nicht allzu großen Belastungen aussetzt. Eine detaillierte Rezension lohnt sich an dieser Stelle allerdings erst, wenn Folgeaufführungen anstehen. Spätestens bei der Übernahme ins Theater Mönchengladbach im nächsten Jahr.