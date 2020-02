Castrop-Rauxel. Dieser Assistent ist ein fleischgewordenes Internet: Philipp Löhles bittere Farce „Die Mitwisser“ am Landestheater in Castrop-Rauxel gefeiert.

Philipp Löhles „Mitwisser“ erschreckend und komisch am WLT

Die Geister, die er rief, wird Theo Glass (Mike Kühne) nicht mehr los. Wenn er schließlich glaubt, zu einem selbstbestimmten Leben zurückgefunden zu haben, dann wird ihm das ebenfalls nur vorgegeistert. „Die Mitwisser“, so der Titel von Philipp Löhles Farce über die Perspektiven einer unaufhaltsam digitalisierten Welt und den oft erschreckend naiven Umgang mit Big Data, haben nicht nur seine Geschicke längst fest im Griff. Der vielfach ausgezeichnete Autor gehört seit „Genannt Gospodin“ (2007 in Bochum uraufgeführt) zu den renommiertesten deutschsprachigen Dramatikern. Dem 41-Jährigen eigen ist eine humorvolle, ja komödiantische Beschäftigung mit Themen der Zeit.

Mensch gewordenes Internet im Studio des Westfälischen Landestheaters

In Markus Kopfs turbulenter Inszenierung im Studio des Westfälischen Landestheaters beginnt denn auch alles völlig harmlos. Glass überrascht Ehefrau Anna (Svenja Marija Topler) mit einem Assistenten, der sich – freiwillig! kostenlos! - um Alltagsarbeiten kümmern, Informationen liefern und Freiräume für wirklich Wichtiges schaffen will. Doch dieser Kwant (Guido Thurk), die Mensch gewordene Verkörperung von Internet und Sozialen Medien im Post-Siri- und Alexa-Zeitalter, wird erst tätig, wenn die ordnerdicken AGB, die natürlich nicht gelesen werden, akzeptiert sind. Und ehe dann der erbetene Cafe Latte kommt, kommt die Werbung. Nur ein neuer High-Tech-Kaffeeautomat garantiert wahren Genuss.

Kwant weiß am besten, was das Paar wirklich will und braucht. Auch im Berufsleben. Wo Theo Glass, Enzyklopädist am „Institut des aktuellen Wissens“, sonst wochenlang über einen Stichwort-Eintrag brütet, hat der Assistent sekundenschnell ein nie geahntes Maß an Fakten und Querverweisen parat. Glass‘ Bilanz weckt Begehrlichkeiten. Alle, seine Chefin (Vesna Buljevic) etwa oder Kollegin Sabrina (Franziska Ferrari), wollen ihren eigenen Kwant, der Arbeit abnimmt, genau zugeschnittene Empfehlungen ausspricht, Entscheidungen schlüssig nahelegt und überhaupt das Leben einfacher, besser macht.

Urkomisch und erschreckend zugleich: Philipp Löhles „Mitwisser“

Je größer indes der Einfluss der effizienten Avatare wird, desto unwichtiger, ja verzichtbarer werden die Originale. Und so nehmen die Dinge ihren urkomischen, ihren erschreckenden Lauf. Was immer auch geschieht, die Kwants behalten die Kontrolle. Die Anerkennung der AGB kann nicht rückwirkend widerrufen werden. Der „kwantifizierte“ Mensch, einmal zu tief ins digitale Netz verstrickt, ist und bleibt gläsern.

