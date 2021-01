Placido Domingo: Eine Würdigung zum 80. Geburtstag

Essen Sänger Placido Domingo, der am 21, Januar seinen 80. Geburtstag feiern kann, blickt still auf eine lange Karriere zurück.

Wer an seinem 80. Geburtstag auf eine so erfolgreiche, lange Sängerkarriere bei immer noch intakter Stimme zurückblicken darf wie Plácido Domingo, dürfte eigentlich Gratulationshymnen in höchsten Tönen erwarten. Dass die Geburtstagsparty für den spanisch-mexikanischen Tenor am heutigen Donnerstag gedämpft ausfallen wird, liegt an persönlichen Verfehlungen und Enthüllungen, die vor zwei Jahren zu einem fast ruinösen Imageverlust des Sängers geführt haben. Anschuldigungen von Sängerinnen, die sich von Domingo sexuell belästigt fühlten, führten dazu, dass der Publikums- und Intendantenliebling in vielen großen Häusern, die ihm jahrzehntelang volle Kassen zu verdanken hatten, zur „Persona non grata“ erklärt wurde.

Die Vorwürfe liegen teils über 30 Jahre zurück. Bedenkliche Annäherungsversuche hat er eingeräumt. Dass er seine einflussreiche Position missbraucht hat, Karrieren junger Sängerinnen zu steuern, streitet er ab. Zu justiziablen Dingen wie im Fall des rechtskräftig verurteilten ehemaligen Direktors der Münchner Musikhochschule Siegfried Mauser ist es nicht gekommen.

Die Scala, die Met, Covent Garden London, die Wiener Staatsoper, die Berliner Opern, sogar die Oper seiner Geburtsstadt Madrid und die Opern von Washington und Los Angeles, die er zuletzt noch als Intendant leitete: Viele der Stätten, an denen er jahrzehntelang Triumphe in Serie feiern konnte, zeigen ihm die kalte Schulter. Auch wenn das damalige Management der Häuser die offensichtlich nicht unüblichen Machenschaften in der Branche generös toleriert hat.

Domingo wurde durch eine (glimpflich verlaufene) Covid-Infektion geschwächt

Aufgrund der globalen Lockdowns waren die Auftrittsmöglichkeiten im letzten Jahr spärlich gesät und Domingo wurde durch eine (glimpflich verlaufene) Covid-Infektion zusätzlich geschwächt; seit August singt er jedenfalls wieder.

Dass der Abgesang seiner beispiellos langen und triumphalen Karriere eingeläutet ist, will er selbst nicht wahrhaben. Pläne für ein Comeback nach der Pandemie sind in seiner Schublade. Seine Leistungen auf der Opernbühne verdienen es allemal, in respektvoller Erinnerung gehalten zu werden. Ein blendend aussehender Tenor mit einem außergewöhnlich sinnlichen Timbre und einer technisch perfekt geführten Stimme, die ihm bis heute ohne nennenswerte Verschleißerscheinungen treu geblieben ist. Ein glänzender Darsteller, der sich zudem, anders als seine Kollegen José Carreras und Luciano Pavarotti, auf eine stabile Gesundheit verlassen konnte.

Als Bariton begann er seine Laufbahn, als Bariton hat er sie beenden müssen. Die großen Baritonpartien Giuseppe Verdis, mit denen er in den letzten Jahren durch die großen Häuser reiste, als Simon Boccanegra, Giorgio Germont („La Traviata“), Rigoletto, Macbeth, Nabucco, Graf Luna („Il Trovatore“) oder als Marquis Posa („Don Carlo“), dürften sein Vermächtnis werden.

Domingo wurde als Sohn populärer Zarzuela-Stars in Madrid geboren

Als Sohn populärer Zarzuela-Stars in Madrid geboren, siedelte die Familie früh nach Mexiko um. Hier startete der Sänger eine beispiellose Karriere als einer der besten und vielseitigsten Tenöre seiner Zeit. Allerdings formte er seine baritonal gefärbte, warm tönende, alles andere als italienisch klingende Stimme zunächst mit großem Ehrgeiz, aber auch kluger Geduld im mexikanischen Monterrey, in Tel Aviv und an der New York City Opera, bevor die große Met auf ihn aufmerksam wurde. Da war er 27 und startete zum Superstar durch, der ein Pensum absolvierte, welches die Strahlkraft und Stabilität seiner leuchtenden Stimme zeitweise in Gefahr brachte.

Ohnehin waren ihm die Spitzentöne nie so mühelos gelungen wie seinem Freund Pavarotti; bei der Gestaltung der Rollen verließ er sich mehr auf die Schönheit seiner Stimme auf eine diffizile Rollengestaltung. Die stabile Mittellage erlaubte ihm, ein denkbar weit gefächertes Repertoire zu bedienen, das neben der italienischen Oper auch französische und deutsche Fächer bis hin zum „Tannhäuser“ einschloss. Seine Bayreuther Auftritte als Siegmund und Parsifal bleiben unvergessen.

Domingos sympathische Ausstrahlung prädestinierte ihn zum Medienstar

Domingos sympathische und sinnliche Ausstrahlung prädestinierte ihn auch zum Medienstar, so dass er auf CD, DVD und in Kinofilmen so reich vertreten ist wie kein anderer Sänger seiner Generation. Auf Sonderveröffentlichungen anlässlich seines 80. Geburtstags verzichten die Medienriesen freilich, die an ihm auch so noch immer gut verdienen.

Neben seiner unermüdlichen Tätigkeit als Sänger begann er zu dirigieren, er leitete die Opernhäuser von Washington und Los Angeles, er unterstützte Förderprogramme für Nachwuchssänger und soziale Hilfsprogramme aller Art. Nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko sagte er alle Auftritte ab und organisierte ein Jahr lang nur Benefizkonzerte.

Vor rund 30 Jahren stand Domingo auch in Köln (u.a. in „Hoffmanns Erzählungen“) und in Bonn (u.a. in Puccinis „Mädchen aus dem goldenen Westen“) auf der Bühne. Die deutschen Steuergesetze trugen dazu bei, dass er Deutschland, mit Ausnahme fragwürdiger und horrend teurer Großveranstaltungen in Stadien und Sporthallen, nur noch selten betrat. Umso spektakulärer geriet sein Auftritt an der Berliner Staatsoper vor elf Jahren in der Baritonrolle von Verdis „Simon Boccanegra“, der einen stimmlich und körperlich taufrischen Star kurz vor seinem damals 70. Geburtstag präsentierte. Und wenn er sich treu bleibt, wird das möglicherweise trotz der unglücklichen Umstände nicht die letzte Überraschung gewesen sein, die Domingo seiner großen Fan-Gemeinde bereithalten könnte.