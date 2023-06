Rammstein-Skandal: „Jedes Festival hat seinen Keller“

Rees-Haldern. Warum Haldern Pop sich auch zum 40. noch hinterfragt und lieber „Monterey des Niederrheins“ als das „Woodstock des Niederrheins“ sein will.

Namen und Zahlen sind beim Haldern-Pop-Festival eher zweitrangig. Haldern Pop ist ein Gefühl. Zugegeben, Gefühle ändern sich. In diesem Jahr ist das ins Motto gefasste Gefühl des Festivals: „Da sein. Being there“. Vielleicht, weil das bei sinkender Aufmerksamkeitsspanne allerorten schon die große Kunst ist: Wirklich im Moment zu sein, nicht zu vergleichen mit „damals“ und „im vergangenen Jahr“ und „demnächst“ und „dort“.

Also: Versuch einer Annäherung an das Haldern Pop Festival 2023, , das vom 3. bis 5. August zum 40. Mal über den alten Reitplatz galoppiert. stehen schon auf der Setliste. Alte Bekannte und neue Attraktionen sind dabei: Glen Hansard, die Leoniden, die Nerven, Bear’s Den, Low Cut Connie, Tom Odell, Mario Batkovic und Sophie Hunger (im Trio mit Filou Faber und Dino Brandão).

Tickets kosten 163 Euro, auf Wunsch auch mehr

Das ist das eine. Das andere. Auch Haldern Pop muss seine Tickets (Normalpreis: 163 Euro, wer Geld hat,. zahlt 193, dafür bekommt jemand mit weniger Geld eines für 133 Euro. ) eher verkaufen als verteilen. Die Zeiten, in denen die maximal 7000 Zuhörenden schon gefunden waren, ehe klar war, wer auf der Bühne steht, sind vorbei. Geblieben ist die Lust auf Musik in allen Farben und ein sich ständig Hinterfragen, wie der Weg weitergehen wird.

Selbst die Diskussionen um die Vorkommnisse rund um die Rammstein-Konzerte schlägt durch bis ins beschauliche Lindendorf am Niederrhein und Stefan Reichmann ist klug genug zu sagen: „Jedes Festival hat seinen Keller.“ Und heute klingt der Satz, „ein Rockfestival, entstanden aus einer Messdienergruppe“, auch nicht mehr so unschuldig, wie vielleicht vor zehn Jahren noch.

Die „Leoniden“ vor ein paar Tagen beim Aufakt der Ruhr-Games in Duisburg. Wer sie verpasst hat, kann sie in Haldern Anfang August treffen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Wie man also die stetige musikalische Entdeckungsreise für alle Beteiligten erfreulich und sicher macht, ist auch hier Diskussionspunkt. „Machen wir ein Festival, um Tickets zu verkaufen – oder verkaufen wir Tickets, um ein Festival zu machen?“ Das ist für die Veranstalter vom Niederrhein die Frage. Und der Ausgangspunkt war und ist stets. Wir verkaufen Tickets, um gemeinsam drei Tage – ja: Da zu sein und im Glücksfall gemeinsam Musik zu erleben.

Woodstock des Niederrheins, so Reichmann, sei daher eher der falsche Vergleich: Die Legende sei eher durch den Film und die Vermarktung entstanden als durch das Festival selbst. Er zieht lieber den Vergleich mit Monterey. Zwei Jahre älter als Woodstock und fokussierter auf die Musik. Und 1967 der Durchbruch für Otis Redding, Janis Joplin, Jimi Hendrix und The Who. Wer von den Haldern-Akteuren des Jahres 2023 Jahre später mal zum Star am Pophimmel wird – das erfährt man, wenn man da ist

