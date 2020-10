Rassismus? Die Heiligen Drei Könige im Spiegel der Kunst

Der König aus Afrika gehört zu den ersten Zeugen von Christi Geburt. Zusammen mit seinen Kollegen aus Asien und Europa kniet er vor der Krippe im Stall von Bethlehem. Die Botschaft ist klar: Das Christentum ist keine weiße Religion. Das „Fürchtet Euch nicht“ des Engels gilt allen Menschen, den arabischen Hirten auf den Feldern ebenso wie den Weisen aus dem Morgenland. Jetzt ist um Melchior, den Magier aus Afrika, eine Rassismus-Debatte entbrannt. Darf der Schwarze König künftig noch an der Krippe stehen? Und wie soll er dann aussehen? Wir gehen der Frage anhand von drei Darstellungen der „Anbetung der Könige“ aus Südwestfalen auf den Grund.

Der Mescheder Hitda-Codex gilt als Hauptwerk der ottonischen Buchmalerei und wurde um das Jahr 1000 in Köln für das St. Walburga-Stift angefertigt. Auf dieser Buchmalerei sind die Weisen noch nicht nach Hautfarbe unterschieden. Aber es sind bereits drei. „In frühchristlicher Zeit wurden bis zu acht Magier dargestellt“, erläutert Pfarrer Michael Schmitt, Leiter des Pastoralen Raumes Meschede-Bestwig und Dreikönigsexperte. „Die Dreizahl, die wir heute kennen, kommt von den drei Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe.“

Die Dreizahl ist symbolisch

Die Weisen sind nach ihrem Alter unterschieden, das ist ebenfalls durch die Dreizahl symbolisiert. „Man wollte schon früh die Universalität der christlichen Botschaft darstellen“, so Schmitt. „Die Könige repräsentieren die drei im Mittelalter bekannten Erdteile und die drei Menschenalter.“

Das wird aus dem berühmten flandrischen Altar von St. Laurentius in Neuenrade-Affeln deutlich. Das Retabel wurde 1520 bis 1525 in Antwerpen geschaffen, soll ursprünglich für Bergen in Norwegen bestimmt gewesen sein und ging, nachdem in Bergen die Reformation erfolgreich war, nach Affeln. Der Ort gehört zu den alten Pfarreien des ehemaligen Dekanates Attendorn.

Ohne jedes Klischee

Die Meister der Antwerpener Lukasgilde stellen den Jüngsten der Weisen bereits mit schwarzer Hautfarbe dar. Seit dem 15. Jahrhundert wird das üblich. „An diesem Merkmal kann man Altäre datieren“, so Schmitt. Der König aus Europa kniet und ist der Älteste, der König aus Asien steht im besten mittleren Alter. Ganz offensichtlich hatte der unbekannte Maler in der bedeutenden Hafenstadt Antwerpen Kontakt mit Menschen aus Afrika und Asien, seine Magier sind ohne jedes Klischee dargestellt.

Das Holzrelief in der Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg überliefert hingegen spätbarocke Vorstellungen. Der Heilige Melchior ist hier prachtvoll mit einem Turban bekleidet, wie ihn die exotismusverliebte Mode des 18. Jahrhunderts Prinzen aus dem Morgenland angedichtet hat. Bei anderen Künstlern hingegen trägt nur der asiatische König den Turban. Das Relief wurde übrigens nach einer „Anbetung der Könige“ von Peter Paul Rubens geschaffen und den Arnsbergern als Dank für die sichere Verwahrung des Dreikönigsschreins vom Kölner Domkapitel möglicherweise 1803 geschenkt.

Die Faszination des Exotischen

„Die Künstler und Volkskünstler, die Dreikönigsfiguren geschaffen haben, waren alles Kinder ihrer Zeit“, ordnet Michael Schmitt die Debatte ein. „Vor allem bei Krippen sollte man schauen, wie die Figuren gestaltet sind, und zwar weniger die Königs-Figuren an sich als zum Beispiel Pagen im Gefolge der drei Weisen, die im Barock oft sehr unterwürfig dargestellt sind.“

Von der Beliebtheit der drei Magier leben seit dem Mittelalter Bräuche wie das Dreikönigsspiel, das heute von den Sternsingern gepflegt wird. Dabei malt sich üblicherweise einer der Sternsinger das Gesicht schwarz. Auch diese Tradition wird vielfach als abwertend kritisiert. Das sieht Michael Schmitt anders. Zur Faszination gehöre, sich spielerisch in den Fremden, den Anderen hineinzuversetzen. „Es ist berechtigt, dass wir manche Bräuche heute anders beurteilen. Man muss das aus der Zeit heraus verstehen. Vor Gott zählt die Hautfarbe nicht. Jeder Mensch ist ein Abbild Gottes und alle Menschen sind von Gott gleich geschaffen.“

Umstrittene Krippe

Die umstrittene Krippe im Ulmer Münster wurde 1923 von dem Bildhauer Martin Scheible geschaffen. Es handelt sich um Holzfiguren in expressionistischer Überzeichnung. Der Schwarze König ist mit wulstigen Lippen sowie goldenen Reifen um die Füße charakterisiert. „Melchior ist mit einer Fratze und in einer grotesken Körperhaltung dargestellt“, so begründete der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl in der FAZ, warum die evangelische Münster-Gemeinde die Figuren in diesem Jahr nicht aufstellen will. Diese Entscheidung hatte für viele Diskussionen gesorgt. „Ich kann nachvollziehen, dass die Ulmer die Krippenfiguren entfernen“, so Pfarrer Michael Schmitt. Die Deutsche Bischofskonferenz empfiehlt, klischeehafte oder diskriminierende Krippenfiguren zu ersetzen.

Hintergrund zu schwarzen Bräuchen

Bräuche, die mit dem Begriff „Schwarz“ verbunden sind, spielen nicht auf eine Hautfarbe, sondern auf Berufe wie Köhler, Schornsteinfeger oder Bergmann an, die an Orten arbeiten, die mit Dunkelheit, Feuer und Asche verbunden sind und deshalb als unheimlich oder sozial benachteiligt (Aschenputtel) gelten. Das Kinderspiel „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ geht möglicherweise sogar auf die Pest zurück, den schwarzen Tod. Der Teufel wird rußig von den Höllenfeuern gezeigt. Entsprechend spiegeln Nikolausbegleiter wie Knecht Ruprecht Vorstellungen von Poltergeistern. Große Bedeutung hat der jüdische Begriff „Shvarts“. Er bedeutet arm und ist zum Beispiel in „Schwarzfahren“ eingegangen