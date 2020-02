Rin serviert Brazzers und Bitches mit bürgerlicher Bildung

„Es war mir eine Ehre, schon bei der allerersten Show“, verabschiedet sich Rin alias Renato Simunovic am ersten von drei Konzertabenden im Palladium von seinen Fans. Nein. Noch nicht ganz. Eine Zugabe ist noch drin: „Dior 2001“. Aber dann macht der Rapper aus Bietigheim-Bissingen endgültig Schluss. Nach 72 Minuten. Samstag und Sonntag wiederholt sich das Ganze – gleich dreimal füllt der Endzwanziger mit den karottenroten Haaren die Halle in Mülheim. Mit neuen Stücken wie „Hollywood“, „Up in Smoke“ oder „Keine Liebe“ und älteren Hits wie „Bass“, „Monica Belluci“ oder „Nike“. Mit einer Mega-Bühnen-Show, zu der Fontänen gehören, die in Minutenabständen Dampf ablassen, während zwei Rondelle so aufblinken, als seien das die beweglichen Facettenaugen gigantischer Aliens. Und mit einem Soundgewitter, das Gehörgänge das Fürchten lehrt.

J.M. Barries Nimmerland aus „Peter Pan“!

Schweißnasse Jungs werfen ihre T-Shirts ab, tanzen oben ohne Pogo, Mädels mit bauchfreien Tops brüllen Rin neuste Hymne: „Nimmer-, Nimmer-, Nimmer-, Nimmerland, ha-ah-aha“. Als Namensgeber für sein aktuelles Album hat sich Simunovic die Insel aus J.M. Barries Klassiker erkoren. „Wir leben für das Leben, nicht für Instagram, wir werden niemals älter, wie in Nimmerland“, heißt es in „Bietigheimication“.

Gepetto! Monet! Mozart!

Das ist doppelt verwunderlich. Zum einen, weil der „New Romantic“ unter den Rappern damit dem sozialen Medienhype eine Absage erteilt, die er auch beim Konzert vertritt: „Tut bitte eure Handys weg und nehmt eure Hände hoch!“ Und zum Anderen, weil er zwar genrekonforme Begriffe wie Bitches, Brazzers und Bros verwendet, aber durchaus bürgerliche Bildung an den Tag legt. Auf Ghetto reimt er den Ziehvater von Pinocchio; beim Impressionisten mit den Seerosen leiht er sich ein Bild, vom Salzburger mit der kleinen Nachtmusik eine Melodie, die nur im Kopf spielt. Um bei „Immer, wenn sie ,Immer’ schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt“ abzutanzen und sich wegzubrüllen, muss man nicht wissen, wer Gepetto ist. Oder Monet. Oder Mozart. Es macht auch so ein gutes Gefühl.