Haltern am See. Kinder dürfen (ungefährliche) Dolche bauen, es treten römische Militärs auf: Halterns Römermuseum wird 30 -und feiert mit Familien

Das LWL-Römermuseum in Haltern feiert seinen 30. Geburtstag mit einem Familienwochenende. Am 25. November können Besucher zum Beispiel Details zu dem Fund eines Legionärdolchs erfahren, der erst 2019 bei Ausgrabungen entdeckt wurde. Vor 2.000 Jahren befand sich am Ufer der Lippe einer der wichtigen Stützpunkte der Römer. Von hier versucht der berühmte Feldherr Varus, das Gebiet rechts des Rheins zu erobern.

Das Fest will sehr plastisch in die Welt der großen Tage des Alten Rom führen. Am 26. November präsentieren Römerdarsteller der Legio XIX , was sie in den vergangenen Jahren in Handarbeit selbst hergestellt haben. Am dem Wochenende werden Experten Rede und Antwort zur Schmiedekunst der Römer stehen. Das wird weit übers Zuschauen reichen: Kinder könnten zum Beispiel ihren eigenen Dolch aus Klemmbausteinen zusammenbauen. Mehr Info: lwl-roemermuseum-haltern.de

