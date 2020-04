Romane über Frauen und Männer in großer Gesellschaft

Die besten Bücher, wir betonten es bereits in der vergangenen Woche, sind wie Freunde, und auch diesmal sind Britta Heidemann, Monika Willer und Jens Dirksen an ihre Bücherregale daheim getreten und haben wieder Lieblingstitel zur Empfehlung herausgesucht, die mehr bieten als bloßen Zeitvertreib: „Beste Freunde für die Krise“.

„Das Geheimnis der alten Mamsell“ (Eugenie Marlitt)

Die Industrialisierung verändert die Stellung der Frau in Deutschland. Neue Arbeitsplätze entstehen, oft prekäre – nur durch Heirat können Gesellschafterinnen, Wäscherinnen und Dienstmädchen ihrem Schicksal entkommen. So schreibt Hedwig Courths-Mahler von der Erlösung durch Liebe. Doch die Begründerin des Gesellschaftsromans für Frauen, Eugenie Marlitt, plädiert schon Mitte des 19. Jahrhunderts für eine andere Art von Erlösung: durch Bildung, durch Musik. Die „Gartenlaube“ verdreifacht dank der Marlitt-Romane ihre Abonnentenzahl, Eugenie John, wie sie bürgerlich heißt, ist eine der ersten Bestsellerautorinnen.

Im „Geheimnis der alten Mamsell“ prallen zwei hartherzige Welten aufeinander, das pietistisch geprägte, engstirnige Bürgertum und das dünkelhafte Adelsmilieu. Die junge Waise Felicitas, geheimnisvolle Tochter eines Gaukler-Ehepaars, wächst im Hause Hellwig freudlos auf, bis sie im Dachstübchen die alte Mamsell kennenlernt und deren Hausgott Beethoven. „Das Geheimnis der alten Mamsell“ ist ein Plädoyer für Mädchenbildung, scharfzüngige Gesellschaftskritik mit einem guten Schuss Spannung.

„Die Jugend des Königs Henri Quatre“ (Heinrich Mann)

Als ich Heinrich Manns Meisterwerk gesucht habe, bin ich erst einmal über einen Skandal gestolpert: Da gab es ein Buch doppelt im Regal! Das eine Exemplar stand ordentlich in der Reihe, das andere war irgendwo abgelegt. Es war Tilmann Lahmes „Geschichte einer Familie“ mit dem Titel „Die Manns“. Wer sich zuerst meldet, kann das Zweitexemplar gern zugeschickt bekommen, dann ist wieder ein bisschen Platz in meinem Regal.

Heinrich Manns „Henri IV.“ ist ein saftig sinnlicher Roman voller Liebe zu Wein und Essen, zu Frankreich. Voller Willen zur Macht und zur Kritik auch, mit Aufklärung deren Grenzen. Es ist ein Roman über die Manipulierbarkeit von Volksmassen und die Fähigkeit von Herrschern, ihr Fähnchen in den Wind zu hängen. Und über die Verfolgung von Minderheiten, er gab 1935 in der Bartholomäusnacht das Muster der Judenverfolgung zu erkennen. Einfach der beste Mann.

„Jahrestage“ (Uwe Johnson)

Vier Bände, damit kommt man eine gute Weile hin! Vielleicht kennen Sie den ganz ansehnlichen Versuch einer Verfilmung durch Margarethe von Trotta, mit Suzanne von Borsody und Axel Milberg. Aber dann kennen Sie immer noch nicht Johnsons „Jahrestage“. Denn im Buch wird zwar ebenfalls aus dem New York der 70er-Jahre erzählt, rückblickend auf das deutsche 20. Jahrhundert, auf Mecklenburg. Aber weil Gesine Cresspahl nicht nur in Erinnerung lebt, sondern täglich die „gute alte Tante“ New York Times liest, hat der Blick in die deutsche Provinz einen vibrierenden internationalen Resonanzboden zwischen Vietnamkrieg und Atomenergie. Der fehlt im Film völlig – und ließ schon Anfang der 70er-Jahre etwas von der Systemrelevanz von Zeitungen ahnen…

„Miss Felicitys kleine Geheimnisse“ (Fay Weldon)

Die Geschichte der modernen Frau ist das Thema in Fay Weldons Romanen, die so bissig und treffsicher sind wie kaum eine feministische Streitschrift. Weldon, inzwischen 88, Mutter von vier Söhnen, Großmutter und mit einem 18 Jahre jüngeren Musiker verheiratet, lässt in „Miss Felicitys kleine Geheimnisse“ eine 85 Jahre alte Seniorin eine späte Liebe zu einem viel jüngeren Glücksspieler entdecken. Darüber wird es notwendig, die üblen Machenschaften in einer noblen Seniorenresidenz aufzurollen. Liebe, Sex und Spaß an der Freude sind kein Privileg jüngerer Semester, wie Miss Felicity beweist. Fay Weldon singt in dieser herrlichen Satire das Loblied der exzentrischen Alten, die keineswegs brav und genügsam auf das Ende warten, sondern ihren Lebenshunger auskosten wollen. Wer auf boshafte Milieustudien steht, ist hier richtig.

„London NW“ (Zadie Smith)

1975 wurde Zadie Smith eben dort geboren, im Londoner Nordwesten. Schon in ihrem Debüt „Zähne zeigen“ war der Schauplatz mehr als bloße Kulisse, in „London NW“ spielt er die Hauptrolle: Aus dem Stadtteil Kilburn stammen Leah, Natalie und Felix, nun sind sie Mitte 30 und haben sich äußerlich auf je eigene Weise selbst und neu erfunden – bis ein ganz zufälliger Mord auf offener Straße ihre Wege noch einmal zusammenbringt. Furios spielt Zadie Smith mit verschiedenen Erzählweisen und -stimmen, ein Fest des literarischen Experiments. Vor allem aber: Ein Roman, der vor lauter Gegenwart pulsiert, der die Vielfalt, die Möglichkeiten der globalen Welt feiert. Und zugleich nach den Risiken dieser Chancen fragt: Was kostet es, sich von seiner Herkunft zu entfernen? Was gibt Halt, was Sicherheit?

„Als wir träumten“ (Clemens Meyer)

„Alles war verrückt wie ein Albtraum in einer Sommernacht bei dreißig Grad“: Rico, Mark, Paul und Daniel erleben die Wendezeit in Leipzig, sie gehen zum Fußball und zum Boxen, sie spähen Mädchen hinterher und flüchten vor „den Glatzen“ – und viel zu oft endet der Taumel der Nächte in der Polizeistation Süd. Clemens Meyer erzählt von Sehnsüchten, Wut und Trauer, und dies mit der unmittelbaren Kraft einer geballten Faust. Mauerfall und Wende berühren das Leben der Jugendlichen kaum, jeder Aufschwung, jede Hoffnung zieht umstandslos an ihnen vorbei. Eine Lektüre, die unpolitisch scheint, und doch gnadenlos aufzeigt, wo Gesellschaft versagt hat.