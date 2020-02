Ror Wolf, der letzte Avantgardist mit großem Witz

Mainz. Der Collagen-Meister in Wort, Ton und Bild starb mit 87 Jahren in Mainz: Ror Wolf

Das Universum des Ror Wolf war die klassische Avantgarde, die Collage von Bildern, Wörtern oder Tönen, die nicht nur sein bevorzugtes künstlerisches Verfahren wurde, sondern auch die einzige Chance zur emanzipierten Welt-Aneignung.

Ror Wolf mag durch seine zerschnipselten und neu zusammengesetzten Zitate von Fußballern, Kommentatoren und Zuguckern bekannt geworden sein, die weit mehr Modernität und Sachverstand atmeten als Handkes angebliche Elfmeterangst von Torhütern. Doch die Einzigartigkeit seiner Romane, Gedichte, Hörspiele und Bildwerke rührte aus der nonchalanten, humorvoll drapierten, letztlich aber weltenschürfenden Art, avancierte künstlerische Techniken mit der Trivialität von Alltag und Leben zu versöhnen, auch im Namen seines Alter Egos Raoul Tranchirer.

Studium bei Adorno und Walter Höllerer

Der gebürtige Thüringer floh als Betonbauer aus der DDR, die ihn nicht studieren lassen wollte. Das tat er dann in Frankfurt bei Theodor Adorno und dem Literaturwissenschaftler Walter Höllerer. Mit dem ersten Roman „Fortsetzung des Berichts“ wurde er 1964 zum freien Schriftsteller wie zum Rastlosen, der nach 34 Umzügen ab 1990 für 30 Jahre in Mainz heimisch wurde.

Als Wolf 2006 mit dem „Langsamen Erschlaffen der Kräfte“ noch mal eine Funk-Collage zusammenstellte, war dies wohl auch eine Selbstaussage, und jetzt endlich hätte man ihm den lang verdienten Büchnerpreis verleihen sollen. Und doch ließ er sechs Jahre später noch den „Horrorroman“ (so der Untertitel) „Die Vorzüge der Dunkelheit“ folgen, ein grandioses Alterswerk aus 29 Kurzkapiteln und 79 Collagen, die das Prinzip Wolf auf die Spitze treiben: apokalyptische Szenen, in denen alles Mögliche zerfällt, zerfließt, sich auflöst, auch der Beobachter der alptraumartigen Szenen selbst. Den Preis hat er nicht einmal dann bekommen, ein großer Fehler.

Abschied mit Versen aus dem „Nordamerikanischen Herumliegen“

Dass er am Montagabend in einer Mainzer Klinik mit 87 starb, ließ Wolf als Nachricht mit eigenen Versen verschicken: „Ein Dunst liegt über Dakota, / und über Nevada liegt Rauch / und Qualm über Minnesota. / Am Ende liege ich auch.“