Das San Hejmo Festival am Flughafen Weeze geht 2024 in seine dritte Ausgabe (hier ein Foto aus dem Jahr 2023).

Weeze. Einige Artists sind bereits für das San Hejmo Festival am Flughafen Weeze bestätigt. 2024 ist auch ein bekannter US-Sänger dabei. Alle Infos.

Das San Hejmo Festival findet 2024 bereits zum dritten Mal am Flughafen Weeze statt.

Am 16. und 17. August 2024 sorgen Stars aus unterschiedlichen Musik-Genres für Feierstimmung.

Einige Künstler stehen für das Line-up bereits fest.

Noch sind es einige Monate, aber die Vorfreude auf das San Hejmo Festival steigt immer mehr. 2024 verwandelt sich das Flughafengelände in Weeze bereits zum dritten Mal in eine bunte Festivalstadt - und mit dabei sind einige hochkarätige Acts. Nun hat ein weiterer Megastar seine Zusage für San Hejmo 2024 gegeben.

Alle Infos rund um Tickets, Bühnen und das Line-up für San Hejmo 2024 gibt es hier.

US-Megastar Macklemore kommt 2024 an den Airport Weeze und tritt als Headliner auf dem San Hejmo auf! Das verkündete der Festival-Veranstalter. Bekannt wurde der amerikanische Rapper und Sänger bereits vor mehr als zehn Jahren mit seinen Welthits „Can‘t hold us“ oder „Thrift Shop“. Damals noch mit Produzent Ryan Lewis an seiner Seite, so ist Benjamin Hammond Haggerty - so heißt Macklemore mit bürgerlichem Namen - seit 2017 als Solo-Künstler unterwegs. 2024 kommt der Grammy-Gewinner für wenige Shows mit seinem neuen Album „Ben“ nach Deutschland - und unter anderem auch auf das San Hejmo.

Tritt 2024 als Headliner auf dem San Hejmo Festival am Flughafen Weeze auf: US-Star Macklemore. Foto: MGMT

San Hejmo 2024: Diese Acts haben bereits ihre Zusage gegeben

Neben Macklemore werden folgende Acts bei San Hejmo 2024 auf der Mainstage auftreten:

Deichkind

Kontra K

Ski Aggu

Badmómzjay

Giant Rooks

Milky Chance

Nico Santos

Anaïs

Becks

Kamrad

San Hejmo: So war das Festival 2023

Auf der Party-Stage werden außerdem Drunken Masters, T-Low und Badchieff zu sehen sein. 2024 sollen noch weitere Acts der Mainstage, Partystage sowie das komplette Line-up der Elektro-Stage bekannt gegeben werden, so der Veranstalter in seiner Mitteilung.

