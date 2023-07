San Hejmo in Weeze: Wer am 18. und 19. August sein Getränk abgeben oder tauschen möchte, muss in diesem Jahr an eine Sache weniger denken.

Festival San Hejmo 2023: So läuft die Becherrückgabe in diesem Jahr

Weeze. Das San Hejmo-Festival in Weeze geht am 18. und 19. August in die zweite Runde. Diesmal haben die Organisatoren das Pfandsystem vereinfacht.

Mit einem starken Line-Up lockt das San Hejmo-Festival in diesem Jahr bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher nach Weeze.

Während es im vergangenen Jahr noch ein Pfandchip-System gab, soll die Becherrückgabe 2023 einfacher ablaufen.

Wir haben das Wichtigste, was durstige Festival-Gäste am 18. und 19. August wissen müssen, zusammengefasst.

Nicht nur die Headliner wie Apache 207, Tokio Hotel, Die Fantastischen Vier oder Marteria sollen am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, die San Hejmo-Gäste begeistern. Neben Alle Farben oder Lari Luke auf der Electronic-Stage wird es auch eine eigene Bühne für Party-Acts wie Die Atzen oder die 257ers geben. Lesen Sie hier: Diese Acts aus dem Line-Up sollten sie bei San Hejmo 2023 nicht verpassen.

San Hejmo 2023 in Weeze: Wasserstellen zum Erfrischen

Wie schon bei der Festival-Premiere 2022 können sich durstige Besucherinnen und Besucher an mehreren Wasserstellen erfrischen. Hier können auch Trinkflaschen aufgefüllt werden.

Im vergangenen Jahr kamen Gäste, die Bier, Softdrinks oder andere Getränke trinken wollten, jedoch an einem Pfandchip-System nicht vorbei: Bei der Bestellung ihres ersten Getränks erhielten sie einen Chip, der zwei Euro kostete - also einen halben Token. Wer ein neues Getränk bestellen wollte, musste sowohl diesen Chip als auch einen Becher dabei haben. Wer Chip oder Becher während des Festivals verlor, muss einen neuen Chip kaufen. Lesen Sie hier: San Hejmo: So viel kosten Bier und Wasser in Weeze

San Hejmo in Weeze: Wer am 18. und 19. August sein Getränk abgeben oder tauschen möchte, bekommt dafür in diesem Jahr keinen Pfandchip. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

San Hemo 2023: Weiterhin Pfand, aber keine Chips mehr

Dieses Prozedere soll in diesem Jahr einfacher ablaufen. Beim San Hejmo 2023 werde es zwar weiterhin Pfand auf die Becher geben - die Pfandchips fielen jedoch weg, sagt Philipp Christmann vom Festival-Presseteam. Durch das Pfandchip-System beim ersten San Hejmo-Festival habe man verhindern wollen, dass es zu "Sammelaktionen" komme, wie Christmann sie nennt: "Wir wollten nicht, dass die Leute über das Gelände laufen und Müll sammeln, anstatt zu feiern."

Doch diese Sorge habe sich als gänzlich unbegründet herausgestellt, sagt Christmann: "Die Rückgabequote war extrem groß." Während des Fetsivals hätten so gut wie keine Becher herumgelegen. "Wir haben deshalb für dieses Jahr den Aufwand für die Gäste, versus den Nutzen für uns abgewogen." Ohne Pfandchips hätten die Besucherinnen und Besucher es etwas einfacher - und wenn der ein oder mal einen Becher zurückbringe, den er nicht gekauft habe, nehme man das in Kauf.

