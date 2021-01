Sasha Spielberg alias Buzzy Lee: Bloß unterm Radar bleiben

Essen. Sie will keinen Promi-Kult: Sasha Spielberg versteckt sich hinter dem Pseudonym Buzzy Lee - und bringt ihr erstes Solo-Album mit Indie-Pop heraus.

Sie ist die älteste Tochter von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg. Sie hat kleinere Rollen in seinen Filmen wie „Terminal“, „München“ oder dem letzten „Indiana Jones“ übernommen. Und versucht sich seit über einem Jahrzehnt als Musikerin. Zuerst mit der chronisch erfolglosen Band Wardell, jetzt als Solistin und unter dem Künstlernamen Buzzy Lee.

„Spielberg versuche ich zu vermeiden. Zumal es einen russischen YouTube-Star namens Sasha Spielberg gibt, der Millionen von Followern hat. Würde ich meinen richtigen Namen verwenden, müsste ich mit ihr konkurrieren. Und sie ist noch berühmter als mein Vater.“

Es folgt ein herzhaftes, lautes Lachen, das verdeutlicht: Sasha Spielberg ist die etwas andere Promitochter. Kein Luxus-Girlie und keine Selbstvermarktungsmaschine, sondern eine erwachsene Frau, die ihren berühmten Familiennamen als Fluch erachtet und ihren Lebensunterhalt lieber selbst verdient.

Millionenumsätze strebt sie nicht an, sie hat so gar kein Verlangen nach Rampenlicht, Paparazzi und Stalkern. „Ich will ein normales Leben führen und mich frei bewegen können“, sagt sie. Eine erfrischende Einstellung, die große Ausnahme im Chor der Showbiz-Zöglinge.

Auf ihrem Album verrät sie eigene Tagebuch-Geheimnisse

Jetzt, mit 30, veröffentlicht Sasha ihr erstes Solo-Album. Nicht bei einer großen Plattenfirma, sondern eher unter dem medialen Radar – auf dem australischen Indie-Label Future Classic. Das passt zu ihrer Musik, die kein standardisierter Massen-Pop ist, sondern auf vertonten Tagebuchaufzeichnungen basiert: „Ich führe Tagebuch seit ich acht bin, und schaue mir immer wieder ältere Einträge an, die so lustig und süß sind – aber bei denen auch kein Unterschied zu meinem aktuellen Ich erkennbar ist. Das hat etwas Alarmierendes“, konstatiert sie. „Ich ziehe viel aus diesen Einträgen, weil ich da völlig ungefiltert bin. Und ich denke, es ist mutig, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

In der Tat: Da trifft schlechter Sex auf multiple Orgasmen, verbrannte Erde auf glühendes Verlangen, schmerzende Einsamkeit auf berauschende Endorphine. „Spoiled Love“ ist eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein offenherziges Bekenntnis zur Liebe und zum Leben, aber auch Zeugnis einer stürmischen Liaison mit Musiker Robert Francis, der mal als der nächste Jeff Buckley galt. „Es war eine heftige Beziehung voller Höhen und Tiefen“, sinniert Sasha. „Mein Fehler war, dass ich alles getan habe, um die Person zu sein, die er in mir sehen wollte. Darin habe ich mich verloren - und ziemlich mies gefühlt. Das arbeite ich in meinen Songs auf, denn in dieses Schema verfalle ich immer wieder.“

Sie singt wie Kate Bush oder Lykke Li, ist mal mystisch, sphärisch, elegisch

Musik als Selbsttherapie, Rettungsanker und Befreiungsschlag, umgesetzt in neun Songs, die auch musikalisch spannend sind. Aufgenommen mit Produzent Nicolas Jaar pendelt Buzzy Lee zwischen dem 70s Singer/Songwritertum einer Carole King, dem Minimalismus eines Philip Glass und modernem R&B. Dazu singt sie wie Kate Bush oder Lykke Li, ist mal mystisch, sphärisch, elegisch. „Spoiled Love“ passt in keine Schublade und ist ein offenkundiger Gegenpol zur Musik der Charts. Buzzy Lees gesunde Selbsteinschätzung: „Ich breche da eine Menge Regeln. Kombiniert mit der Tatsache, dass ich schon 30 bin, also fast eine Großmutter, brauche ich gar nicht auf Radioeinsätze zu hoffen.“