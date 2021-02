Schauspieler Christopher Plummer mit 91 Jahren verstorben

Essen Eine Konstante im Kino auf der Bühne: Christopher Plummer konnte Shakespeare und Star Wars. Nun ist der große Schauspieler gestorben.

Eine seiner letzten große Rollen spielte ihm #metoo zu. Ridley Scott ließ Kevin Spacey für sein Epos über die steinreichen Gettys 2017 fallen. Christopher Plummer kam, sah und spielte um „Alles Geld der Welt“ – überwältigend, denn er tat es mit der Macht des Minimalismus. Wo man Spacey Stunden in der Maske zum Betagten schminken musste, brachte der 88-Jährige (!) einfach sein Leben mit. Wer es wusste, konnte in dieser überragenden Studie eines kaltschnäuzigen Erzkapitalisten auch entdecken, wo Plummer eigentlich zu Hause war: bei Shakespeare, Brecht und Beckett, im Drama ohne Oberflächlichkeit. Die große Theaterliteratur hat der Kanadier ein langes Leben geliebt. Will man ihm da übel nehmen, dass er ausgerechnet mit jenem Film haderte, der ihm Weltberühmtheit schenkte?: In „The Sound of Music“ war er Kapitän von Trapp.

Christopher Plummer: Ein Musical machte ihn weltberühmt. Das gefiel ihm nicht.

Den Rührseligkeitskosmos aus „applestrudel“ und „Edelweiß“ wusste Plummer durch Feldherren („Waterloo“) und Schurken („Star Trek“) hinter sich zu lassen. Dass mancher ihn nur für den besten zweiten Mann hielt, bleibt ein Rätsel. Präsenz, Charisma, darstellerische Präzision und Vielgesichtigkeit waren Säulen eines 70-jährigen Schauspielerlebens.

Von "Dornenvögel" bis zum späten Oscar für "Beginners"

Plummer liebte die Arbeit und war vielleicht darum nicht immer wählerisch genug. Doch selbst Horrorschinken oder Kitsch wie die „Dornenvögel“ (in schmucker Soutane) wusste er zu adeln. Spät gab es den Oscar: Für die Studie eines sexuell sehr unkonventionellen Mannes in konventioneller Zeit, „Beginners“. Das war 2012 und Plummer 82 Jahre alt.

Am Freitag ist Christopher Plummer 91-jährig an den Folgen eines schweren Sturzes gestorben. Vielleicht hilft der Titel seiner Autobiografie, zu ahnen, wieviel das ewige Wandeln seines Berufs ihn stets gekostet hat: „Mir selbst zum Trotz“.