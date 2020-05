Schloss Moyland zeigt die Welt mit dem Blick des Hasens

Zwei Dinge haben Friederike Hinz beeinflusst: tote Hasen und die Toten Hosen. Zu Hochzeiten des Ratinger Hofs war sie oft in Düsseldorf, studierte dort visuelle Kommunikation, assistierte Jörg Immendorff und begann schon bald, ihr künstlerisches Lebensthema zu entfalten. Das hatte der Schulhausmeister in Schwalmtal in ihr geweckt: Der hatte vor den Augen der entsetzten Schülerschaft die geschlachteten und gehäuteten Kaninchen auf dem Schulgelände aufgehängt. Seitdem verfolgt Friederike Hinz stilistisch hakenschlagend die Perspektive des Hasen in der Kunst – und was ihr da über die Jahrzehnte an Perspektiven, Blicken und Ansätzen gelungen ist, sollte im Schloss Moyland eigentlich eine österliche Ausstellung werden.

Nun aber, da die „Sehfelder“ genannte Schau erst vor wenigen Tagen wieder öffnen konnte, haben Besucher noch bis Ende August Gelegenheit, die Welt mit den Augen des Hasen wahrzunehmen – so wie sie sich im Kopf von Franziska Hinz manifestiert.

Der Hase nämlich sieht, naturgegeben, alles aus etwa 15 Zentimetern Bodenhöhe, dafür aber im extremen Weitwinkel, fast kreisförmig – das ist sein Sehfeld und das lässt sich in einer der größten und beeindruckendsten Arbeiten begehen. Freundlicherweise hat Hinz die abgerissenen Maisfelder auf menschliche Augenhöhe geholt und deutet mit verschiedenen Techniken und Farbflächen an, dass wir nicht wirklich wissen, wie der Hase sieht: mal sanft, fast aquarellartig getupft, dann dick pastös auf die Leinwand gespachtelt, mal sanft gerastert oder in schwarz-weiß. Wir wissen vielleicht, wie der Hase läuft, aber was er sieht, ahnen wir nicht. Nur: Dass Hasen kein Rot sehen können, gilt als erwiesen, erklärt die Künstlerin. Folgerichtig ist auf einer anderen Arbeit der Hochsitz des Jägers in Warnrot zu sehen.





Vom Hasenmassaker in Idaho, das sie zu kühlen schwarz-weißen Bildern veranlasst hat, über mit Filzstift skizzierten natürlichen Feinden des Hasen geht Hinzens malerische Hasenjagd auch durch die Kunstgeschichte von Dürer bis Beuys. Seit 40 Jahren bereits ist der Hase im künstlerischen Fokus von Franziska Hinz und man muss ihr zu Gute halten, dass sie sich über alle Stile und Richtungen an das Objekt ihrer künstlerischen Obsession annähert – sie ist ja, Verzeihung, ein alter Hase, was Formen und Stile der Kunst angeht.

Es gibt Grafik und Aquarell, es gibt den Hasen als Astronauten und es gibt über 70 Aquarelle von Pflanzen und Gräsern: Des Hasen bedrohte Leibspeise. Apropos: An dieser Stelle wendet sich ihre Perspektive dann doch noch einmal dem Menschen zu: Über Kopfhörer lassen sich Rezepte zur schmackhaften Zubereitung des Hasen erlauschen. Womit der Kreis dieser besonderen künstlerischen Feldforschung wieder schließt – zurück zum Schulhof aus Kindertagen.





Franziska Hinz, „Sehfelder“, Museum Schloss Moyland, bis 2. August, di-so 11-18 Uhr, sa so ab 10 Uhr, sieben Euro, Zur Ausstellung hat die Stiftung Museum Schloss Moyland ein Künstlerbuch erstellt, 48 Seiten, 70 farbigen Abbildungen, 20 Euro im Museumsshop. Weitere Infos: www.moyland.de