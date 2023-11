Kultiviert Schreien, Fordern: Wo kommen die ganzen Ekel plötzlich her?

Überall trifft man sie jetzt, die Rüpel, die Rempler, die Leute, die nur fordern und nichts geben. Wo kommen diese Leute plötzlich alle her?

Der Kunde vor mir bestellt ein Stück Apfelkuchen „zum Hieressen“ und eine Kornstange zum Mitnehmen. Dann weist er die nette Verkäuferin an, ihm auch die Kruste vom Rand des Apfelkuchenblechs abzukratzen. Er sagt jedoch nicht: „Bitte, darf ich dazu die leckere Kruste haben, die am Rand des Blechs festklebt?“ Sondern er blafft: „Legen Sie mir die Kruste auf den Teller, die verkaufen Sie ja sowieso nicht.“

Ich bin irritiert, denn der Umgangston in unserer kleinen Bäckereifiliale ist an und für sich gut. Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Die Jüngeren warten, bis die Älteren ihre Centstücke aus dem Portemonnaie gepfriemelt haben. Für quengelnde Kinder gibt es Spiele. Kennt sich mal eine neue Mitarbeiterin nicht gut aus, wird ihr geholfen. So wollen wir das. Bis jetzt.

Der Kunde kommt wieder angeschossen und wedelt mit dem Kassenbon. „Was haben Sie mir denn da für die Kornstange abgeknöpft?“, blökt er. Wieder sagt er nicht: „Können wir bitte die Rechnung durchgehen, ich meine, ich hätte zu viel bezahlt.“ Unglücklicherweise hat die junge Verkäuferin ihren ersten Tag hinter der Theke, ist sehr verunsichert und kennt weder Abläufe noch Preise. Von den erfahrenen Angestellten ist gerade keiner da. Daher ist sie dem Wüterich alleine ausgeliefert und den Tränen so nahe, dass ihre Backen nass werden.

Ich denke: Typen wie dieser sind ein Grund dafür, warum das Land den Bach runtergeht. Nur schreien, fordern, ohne Gegenleistung Extras beanspruchen und dafür nicht einmal „Bitte“ oder „Danke“ sagen. Solche Leute schießen doch neuerdings wie die Pilze aus dem Boden. Wo kommen die eigentlich alle her? Gab es die früher schon und sind uns nur nicht aufgefallen? Das sind Fragen, über die sich das Nachdenken lohnt. Wir kommen doch alle zusammen besser aneinander vorbei, wenn wir höflich sind.

Stattdessen: Alle die Schreihälse, die der Regierung und besonders den Grünen die Schuld an der komplizierten Weltlage geben, laut, fordernd, aggressiv und, ehrlich gesagt, nicht klug. Alle die Gestalten, die demonstrieren, weil sie denken, der Staat schuldet ihnen ein gutes Leben mit kleinen Preisen, Urlaub, billigem Sprit soweit die Reifen tragen - und sie brauchen keine Verantwortung zu übernehmen und keine Vorsorge für Notzeiten zu treffen.

Wenn diese Leute sich weiter so vermehren, bricht unser Solidarsystem zusammen. Dann gibt es eben nur noch jeder gegen jeden.

Die Rechnung in der Bäckerei-Filiale stimmt übrigens. Der Mann entschuldigt sich nicht.

