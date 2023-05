Schumann in Tonhalle und in Düsseldorfer Wolkenkratzer

Düsseldorf. Ab 2. Juni bietet das Schumann-Fest in Düsseldorf Abwechslung und die Oper „Genoveva“.

Eine Heldin der Liebe und Standhaftigkeit – als das gilt die berühmte Pfalzgräfin „Genoveva“ bis heute. Eine mittelalterliche Frauenfigur, die ihrem Mann Siegfried die absolute Treue hält und die Robert Schumann zur Titelfigur seiner einzigen Oper gemacht hat. Nicht mit lärmendem Theaterdonner, sondern mit Mitteln der tiefgründigen Seelen-Malerei. Schumann typisch halt. Vielleicht konnte sich deshalb dieses 1850 in Leipzig uraufgeführte Opus nicht auf der Opernbühne durchsetzen. Und eignet sich auch heute eher für eine konzertante Aufführung.

Erstklassige Sängerbesetzung

Nach über 30 Jahren erklingt „Genoveva“ mal wieder in der Tonhalle – und zwar am 2. Juni. Es wird gleichzeitig die Eröffnung des Schumann-Fest sein, das in den letzten Wochen vor der Sommerpause in den laufenden Konzertbetrieb eingebettet wird und ganz im Zeichen von Clara und Robert Schumann stehen soll. Als „herausragend musikalisches Ereignis“ preist Maja Plüddemann die Genoveva-Aufführung an. Die aus Südafrika stammende Kontrabassistin ist als neue Mitarbeiterin des Intendanten Michael Becker gleichzeitig neue Festivalleiterin und Programmgestalterin. Plüddemann verweist auf eine erstklassige Sänger-Besetzung (besonders Marie Seidler und Carolyn Sampson), die begleitet wird vom Helsinki Baroque Orchestra und dem Arnold-Schönberg-Chor. Unterstützt wird das exquisite Projekt u.a. von der Robert-Schumann-Gesellschaft, die eine Fachfrau aus Amsterdam einlädt: Sie (Sabine Lichtenstein) wird vor der Aufführung erklären, warum Schumann 1850 – kurz vor seinem Amtsantritt als Düsseldorfer Musikdirektor – eine Oper verfasste. Und warum die Wahl ausgerechnet auf die Gräfin Genova fiel.

Kommt nach Düsseldorf: Carolyn Sampson. Foto: Marco Borggeve

Ein Blick in den Programm-Folder bietet ein buntes Allerlei: So werden italienische Lieder über Liebe und Schönheit von Vincenzo Capezzuto beschworen. Eine Liebes-Erklärung der besonders ironischen Art an die Musik von Richard Wagner beschert das Mike Svoboda Quartett mit dem Programm „Do you love Wagner?“ Die New Yorker Gruppe „Brooklyn Rider Quartet wird sich dann auf die vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde und Luft) ihren Reim machen. Das Düsseldorfer Minguet-Quartett indes ist auf den Spuren von Schumann und Ligeti. Ein Clou dürfte auch das Konzert „Clair“ am 15. Juni sein: Das Obscur Saxofon-Quartett wird (im Palais Wittgenstein) Stücke von Schumann, Astor Piazzolla und Maurcice Ravel spielen. Nach dem Motto: Hätte Schumann bereits das Saxofon gekannt, hätte er sicherlich auch für dieses (später vom Jazz besetzten) Instrument komponiert. Spektakulär sind – wegen des Orts in schwindelerregender Höhe – die drei Skyline-Konzerte. „About Schumann“ heißt es für Saleem Ashkar und seine Musikerfreunde in der ‚Eclipse‘ am Kennedydamm, im ‚Sky‘ im Dreischeibenhaus und einem noch unbekannten an Wolken kratzenden Gebäude in Düsseldorf.

Abwechslungsreich und originell

Abwechslungsreich und originell jedenfalls gibt sich diese Ausgabe des Schumann-Fests. Abgerundet wird es am 18. Juni durch das traditionelle Sommer-Musikfest auf allen Ebenen der Tonhalle und mit sämtlichen Ensembles, Bands und Orchestern. Von den Symphonikern bis zum Publikumsorchester. Für diesen Sonntag suchen die Festivalmacher noch vier Beiträge à 20 Minuten, die die Schumanns zum Thema haben. Das kann ein ‚Act‘ sein für den Schumannia-Nachmittag als Solo oder Ensemble. Wichtig für die Teilnahme ist, dass der Beitrag möglichst das Publikum direkt anspricht und eventuell zum Mitmachen anregt. Der Auftritt wird dann in der Rotunde sein. Bewerbung möglichst mit einem Video von zwei Minuten.

Weitere Infos: www.tonhalle.de

