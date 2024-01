Essen Senna Gammour wurde durch Monrose berühmt. Die Band ist lange getrennt – dafür gibt sie nun Lebenstipps auf ihrer Live-Tournee.

Sie ist und bleibt die „große Schwester“: Senna Gammour ist auch 13 Jahre nach der Auflösung der Popgruppe Monrose noch im Geschäft und steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn jemand sie braucht. Dies heute bevorzugt auf ihrem Instagram-Kanal, aber auch in ihren Podcast-Formaten und bei Live-Auftritten, wo sie Fanfragen verschiedenster Natur beantwortet. Bald geht die 44-Jährige mit der berühmt-berüchtigten großen Klappe wieder auf Tour – mit ihrem engen Freund Sunny Vizion, mit dem sie seit 2022 einen gemeinsamen Podcast aufnimmt.

Der Name hat schon mehrfach gewechselt, von „Zuckerwatte“ über „Act Like A Lady, Think Like A Man“ und „Yin & Yang“ ging es zum aktuellen „Der Schöne und das Biest – Frag die Abla“. Abla steht im Türkischen für „große Schwester“. Genau das war Senna bereits vor nunmehr 18 Jahren, als sie gemeinsam mit Mandy Capristo und Bahar Kizil die fünfte Staffel der Castingshow „Popstars“ gewann und fünf Jahre lang Teil der Band Monrose war. Gammour, acht Jahre älter als Kizil und gar zehn als die damals erst 16-Jährige Capristo, griff ein, wenn Männer in Machtpositionen diese im Umgang mit der Band zu sehr ausreizen wollten: „Gott sei Dank hatten wir Senna an unserer Seite. Wenn sie nicht dagewesen wäre und den Mund aufgemacht hätte, hätten wir uns beispielsweise beim Shooting fürs ‚FHM‘-Männermagazin tendenziell noch ganz ausgezogen“, sagte Kizil im Podcast „Wir waren mal Stars“. Es blieb bei eng sitzenden schwarzen Kleidern.

Senna Gammour im Interview: „Die beste Beziehung ist die zu mir selbst“

Senna Gammour: Podcast-Tournee erstmals mit Sunny Vizion

Eine Wiedervereinigung von Monrose steht trotz immer wieder aufkeimender Gerüchte bis heute aus, Senna Gammour ist trotzdem erfolgreich. Als Buchautorin („Liebeskummer ist ein Arschloch“ 2019 und „In dein Gesicht!: Erfolg ist die beste Rache“ 2020), vor allem aber als Podcasterin, die regelmäßig auch live auftritt. Dort erzählt sie unverblümt aus ihrem Leben und gibt dem zumeist jungen, weiblichen Publikum Erfahrungen, Erkenntnisse und Ratschläge mit – die Theater sind stets bestens gefüllt.

Bei der anstehenden Tournee ist die Frankfurterin auf der Bühne erstmals nicht alleine. Busenkumpel Sanny Rahman, aktiv als Sänger unter seinem Künstlernamen Sunny Vizion, ist nicht nur ständiger Podcast-Partner, sondern geht auch mit auf Tour. Mitte der 2010er-Jahre lernten sich beide zufällig über Sennas Cousine bei einer Modenschau in Hamburg kennen. Rahman, damals als Veranstalter in der Rapmusik-Branche tätig, überzeugte Senna mit seiner Stimme, 2016 spielte sie gar im Musikvideo zu seiner Single „Karma“ mit.

Einige Missverständnisse, eine Kontaktpause und eine Versöhnung später sind beide nun nicht nur eng befreundet, sondern auch Businesspartner und versprechen: „Diese Tour wird keine normale Podcasttour. Es wird viel Entertainment dabei sein.“ Was damit genau gemeint ist, hält das Duo noch geheim. Eine ganz besondere Aufforderung gilt jedenfalls denen, die sich nicht sicher sind, ob sie ohne Begleitung in die Show kommen sollen: „Wenn du alleine sein solltest, wirst du ganz schnell merken, dass du nicht die Einzige bist, die alleine gekommen ist. Die Leute geben dir auch nicht das Gefühl, dass du alleine bleibst.“ Gemeinsam wird dann über die Probleme des täglichen Lebens und Persönliches gesprochen.

Senna Gammour: „Ich gehe viele Menschen aus dem Weg“

Das in gewohnter Senna-Manier deftig – und gerne mal mit Seitenhieben aufs männliche Geschlecht wie in der aktuellen Podcast-Folge zum Jahreswechsel, als es auch um das Thema „Alter und Aussehen“ ging: „Der Hauptgrund, warum ich nicht meinem Alter entsprechend aussehe: Ich gehe vielen Menschen aus dem Weg. Denn Menschen bringen Probleme. Probleme bringen Stress, Stress nimmt dir den Schlaf. Und das ist das, was dich altern lässt. Das vermeide ich sehr stark. Und ich vermeide sehr stark das männliche Geschlecht. Weil ich eh immer auf Arschlöcher treffe und die mir den letzten Nerv rauben.“

Doch keine Bange: Männer sind bei den kommenden Live-Shows trotzdem willkommen. Oder, wie es Senna vorab schelmisch formuliert: „Ich freue mich auf die Weibergruppen. Und ich freue mich auf die Pärchen. Wo der Mann gezwungen wird, mitzukommen. Muahahaha ...“

Der Schöne und das Biest live, 2.2. Düsseldorf (Savoy), 3.2. Essen (Weststadthalle), 18.2. Köln (Theater am Tanzbrunnen), 27.2. Dortmund (FZW). Karten ab ca. 47 €.

