Schauspiel „Serenade für Nadja“ beeindruckt am Theater Oberhausen

Politisch heiße Eisen fasst der Roman „Serenade für Nadja“ an. Hierzulande kaum bekannt, erscheint er in der Türkei bereits in 70. Auflage. Der Autor Zülfü Livaneli steht für die Widersprüche der Türkei, war mal Abgeordneter im Parlament, mal im Exil. Für das Theater Oberhausen haben die Regisseurin Ebru Tartıcı Borchers und der Dramaturg Jascha Fendel eine Bühnenfassung erstellt, die jetzt ihre Uraufführung erlebte.

Die Geschichte um einen alten Professor deutscher Herkunft hätte sich leicht zu einem historischen Seminar auswachsen können. Viel Dunkles aus dem Weltkriegsjahr 1942 kommt zutage, als die Istanbuler Universitätsangestellte Maya Duran nach und nach ergründet, warum sich der Geheimdienst für den hochbetagten Maximilian Wagner interessiert. Und warum der seine frühere Lehrstätte plötzlich wieder aufsucht – nach 59 Jahren. Wer Nadja ist, sei hier nicht verraten.

In ruhigem Erzählfluss geht es 165 Minuten lang um Flucht und Vertreibung, Entrechtung und Exil, um Schuld und das Schweigen aus Scham. Diese Aufzählung mag düster klingen, aber die nahezu leere weiße Bühne (Sam Beklik) und erfrischende Szenen aus dem Alltag von Maya und ihrem Sohn Kerem setzen Gegenakzente. Auch die Videoeinspielungen von Christian Borchers tragen dazu bei, teils in kunstvoller Zeichentrick-Ästhetik. Es darf trotz schwerer Themen gelacht werden.

Ein eindringlicher Abend, der nicht belehren will. Szene aus „Serenade für Nadja" im Theater Oberhausen. Am 12. Januar war Premiere. Foto: Axel J. Scherer / Theater Oberhausen

Die Regie verzichtet auf Betroffenheitsgesten. Sie belehrt und moralisiert nicht. Bei ihr beginnt Historisches zu leben, weil sie zeigt, wie eng die individuellen Biografien mit dem Zeitgeschehen verwoben sind. Zudem dreht sich nicht alles um Deutschland: Maya stößt auch in ihrer eigenen Familie auf lang Verdrängtes. Der weite Blickwinkel macht den Abend aufschlussreich und regt zum Nachdenken über den Umgang mit Minderheiten an. Das Schauspielensemble muss riesige Textmengen bewältigen, stemmt den Kraftakt aber fast ohne Schnitzer.

Es ist ein großer Abend für Klaus Zwick, der dem Professor eine altersmilde Würde verleiht. Durch Mayas Nachforschungen und seinen fragilen Gesundheitszustand zeigt seine Haltung allmählich Risse. Durch sie lässt Zwick einen Schmerz schimmern, der von keinem Ende weiß. Regina Leenders gibt die Maya Duran unerschrocken, manchmal unerbittlich, zeigt aber auch einen trocken-fatalistischen Humor. Der lebt in ihrem Sohn Kerem weiter (Khalil Fahed Aassy), gepaart mit einem Schuss unverwüstlicher Lebensfreude.

Ob die türkischen Übertitel auch ein türkischsprachiges Publikum anlocken, wie die Theaterleitung erhofft, bleibt abzuwarten.

